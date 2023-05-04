Чем и сколько раз подкармливать розы весной, чтобы цвели целое лето

Чтобы розы радовали цветением целое лето, их нужно правильно подкармливать.

Для хорошего цветения розы нужно их правильно ухаживать – укрывать растения от мороза, проводить своевременную обрезку, выявлять и обезвреживать вредителей, лечить в случае необходимости. Но самое главное, правильно подкармливать удобрениями и питательными веществами.

Подкормка роз весной является гарантией пышного и продолжительного цветения растений.

Какие удобрения нужны розам весной

Для роста и цветения розы нужны микроэлементы и органические вещества, их можно получить как из минеральных удобрений, так и органических.

Для того чтобы образовывалось много бутонов нужен фосфор.

Для роста зеленоватой массы нужен азот. Но, если перекормить азотом кусты, образуется много зеленых побегов на средства бутонов. Цветков становится меньше, кусты сильно разрастаются, наращивают листовую массу, а их цветение сильно задерживается.

Подкормка калием, калийной солью готовит кусты к зимовке, а также влияет на размеры цветов.

Подкормка роз минеральными удобрениями

Для подкормки роз используют фосфорно-калийные удобрения и азотные удобрения, они помогают быстрее и лучше цвести и образовать больше бутонов.

Гумат натрия – хороший стимулятор роста цветов, он используется для опрыскивания розы перед цветением.

Кальциевую селитру для лучшего цветения вносят в период появления бутонов.

Чтобы предотвратить возможные болезни, сульфат калия вносят в конце мая.

Аммиачную селитру вносят под куст перед окучиванием.

Подкормка роз весной органическими удобрениями

Подкормка роз органическими удобрениями проводится при нарастании зеленых листьев. Особенно полезно внесение органики для молодых растений.

Для подкормки роз органическими удобрениями можно использовать птичий помет, коровяк или конский навоз.

Куриный помет для подкормки нужно подготовить. Для этого перепревший куриный помет разводят с водой в пропорции один к десяти, настаивают 5 дней, после чего разводят 1 часть настоя в 3 частях воды. Свежий куриный помет разводят в воде в пропорции один к двадцати. С куриным пометом нужно быть осторожным, потому что передозировка им может привести к ожогам корневой системы.

Коровяк для подкормки разводят в воде в соотношении один к десяти, настаивают, затем настой разводят еще раз водой в пропорции один к двум.

В качестве органического удобрения можно использовать травяной настой, его разбрызгивают по листьям.

Желательно чередовать внесение минеральных удобрений и органики, это сочетание поможет гармоничному развитию растения и способствует пышному цветению.

Сколько раз и чем нужно подкармливать розу, чтобы она была здоровой и пышно цвела

Первая подкормка розы проводится ранней весной, обычно это время наступает сразу после первой обрезки в стадии набухания почек. Под кусты вносят 300 г перепревшего навоза или компоста в расчете, а также аммиачную селитру по 25-30 г на 1 растение. Вторую подкормку проводят в стадии отрастания побегов, примерно через 2 недели после первой. Кусты поливают настоем коровяка или навоза, кроме этого производят полив комплексным минеральным удобрением. Если удобрения нет, вносят аммиачную селитру, калийную соль, двойной суперфосфат. Третью обязательную подкормку проводят при появлении бутонов. Из органики используют водный настой коровяка, птичьего помета или травы. Из минеральных удобрений вносят удобрения с повышенной долей фосфора. Четвертая подкормка проводится после окончания первой волны цветения – под кусты вносят компост, почву проливают комплексным удобрением. Пятую подкормку проводят после второй волны цветения, но это уже летом.

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