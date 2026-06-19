Чем именно Украина атаковала Москву: в ВСУ раскрыли тайну

Атака на московский НПЗ 18 июня / © скриншот с видео

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Во время атаки на Москву и ее НПЗ 18 июня Силы обороны Украины использовали разные типы беспилотников, в частности, «Лютый», Firepoint, «Бегемот» и дроны-приманки. Но основой атаки были дроны Firepoint.

Об этом командир роты Deep и Middle Strike 412-й бригады Nemesis Андрей «Джоконда» рассказал в эфире телеканала «Новини.LIVE».

«Джоконда» рассказал о дронах, которые использовались при ударе по Москве 18 июня. По его словам, результативность таких атак обеспечивается благодаря комплексному применению различных типов БпЛА, в частности дронов-приманок, помогающих перегружать российские системы ПВО и РЭБ.

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«Летели разные дроны: и „Лютый“ тот же, и Firepoint, и „Бегемоты“, и разные типы БпЛА летают. Есть еще БпЛА-приманки. Это целая тактическая история, то есть это тактика применения, и она требует применения разных дронов. Но то, что мы отрабатываем, и основная масса Сил обороны работает на Firepoint. Потому что основная масса летела именно Firepoint, потому что они дешевые и их много, и они сейчас практически в каждой бригаде Сил обороны», — рассказал военнослужащий 412-й бригады Nemesis.

Атака на Москву 18 июня — какие последствия

Напомним, 18 июня Москву охватил масштабный пожар после одной из самых интенсивных атак беспилотников: по данным РФ, было зафиксировано около 200 дронов. Попадания пришлись, в частности, по НПЗ в Капотне, из-за чего густой черный дым затянул небо, превратив день в темноту. В городе возник транспортный коллапс и авиахаос — аэропорты остановили работу, отменили или задержали более 250 рейсов. Также ограничивалось движение автотранспорта на юго-востоке МКАД и близлежащих улицах.

После удара 18 июня московский НПЗ «Газпромнефть» полностью остановил производство горючего. Атака уничтожила новую установку Euro+, которая обеспечивала 47% мощности завода, а также повредила трубопроводы и резервуары.

Заметим, что 19 июня Москву снова атаковали дроны, двигавшиеся в столицу РФ из разных направлений. Мэр Сергей Собянин отчитался о якобы сбитии более 20 дронов, а жители публикуют в Сети видео полетов БпЛА. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил начало новой массированной атаки.

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