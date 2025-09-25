Чем именно ВСУ поразили российский Су-34 под Запорожьем: эксперт ответил

Российский Су34. Фото иллюстративное / © Associated Press

Сегодня, 25 сентября, на Запорожском направлении был сбит российский Су-34, который забрасывал управляемыми авиабомбами (КАБами) Запорожья.

Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал уничтожение вражеского самолета. Об этом он сказал в эфире Radio NV.

Свитан отмечает, что россияне увеличили интенсивность сброса КАБ на Запорожском и других основных направлениях.

«Сейчас практически вторая волна уже развернута российскими войсками. Начались наступательные операции с поддержкой и, в частности, по некоторым позициям техники. Конечно, под увеличение интенсивности боев на юго-восточном фронте подтянулась авиация. Уже видно некоторое увеличение количества самолетов (врага — Ред.). То есть, для нас это естественная опасность серьезная, особенно это по Запорожскому направлению и городу Запорожья, в частности», — сказал он.

Рассвет заверил, что на фронте увеличилась плотность украинской фронтальной противовоздушной обороны. «Достаточное количество ПВО развернуто на линии фронта», — уточнил он.

Эксперт объяснил, могло ли быть сбивание вражеского Су-34 следствием подъезда «блуждающего Патриота» или новых ракет в украинских F-16.

«Последние несколько недель была информация, что нам передают либо пусковые установки, либо полные комплексы и Patriot, в частности. Они могли уже начать работать по российским Су-34, которые подошли близко к дальности боевого поражения этих ракет. Это если считать Patriot, не исключая возможности SAMP/T, в т.ч. Потому что разговоры были и по поводу дополнительной поставки хотя бы одного комплекса SAMP/T», — добавил Свитан.

Также оговаривается возможность использования самолетов F-16 или Mirage.

Ранее сообщалось, что украинские разведчики сожгли в Крыму два российских самолета Ан-26 и поразили РЛС.

Напомним, что США поднимали истребители для перехвата 4-х российских самолетов у Аляски.