Чем кормить синичек: "золотые правила" от орнитолога, чтобы не убить птиц

Синица / © Unsplash

В период холодов многие украинцы пытаются подкармливать синичек, но из-за распространенных ошибок такая «помощь» может стать для птиц роковой. Эксперт объяснила, что категорически нельзя класть в кормушку, почему ее надо мыть, и как правильно давать птицам их любимый деликатес — сало.

Об этом рассказала львовская орнитолог Анна Кузьо.

По словам орнитолога, синичкам ни в коем случае нельзя давать ничего соленого, жареного, копченого или испорченного. Такие продукты — яд для птиц.

«Соль не выводится из их организма, а из-за жареных или испорченных продуктов птицам грозит отравление», — предостерегает Анна Кузьо.

Синицы имеют достаточно широкий рацион и способны зимовать в Украине. Их можно и нужно подкармливать, особенно в сильные морозы, когда земля покрыта снегом, а деревья — льдом.

Лучше всего для этого подойдет:

Несоленые семена подсолнечника;

Измельченные сырые орехи (грецкие, арахис);

Разнообразное зерно (даже кукурузная крупа, если птицы «небалованные»).

Почему синицы любят сало и как давать его правильно

В мороз синичкам нужно очень много калорий, чтобы согревать тело и не погибнуть. Поэтому жирные продукты, например сало, арахисовая паста или сливочное масло, являются для них жизненно необходимыми.

Но есть принципиальный аспект в том, как давать сало.

«Сало лучше нанизывать на нить и привязывать, например, к веткам деревьев, а не просто класть кусок в кормушку», — советует орнитологиня.

Причина проста: если положить большой кусок в кормушку, его, скорее всего, полностью заберет сойка, а мелкие птички останутся ни с чем.

Кузьо отметила два важнейших правила, нарушение которых может привести к гибели птиц.

Если начали — не бросайте. Это самое главное правило. Птицы очень быстро привыкают к вашему графику подкормки. Если вы куда-то поедете и не пополните кормушку в мороз, синицы прилетят, потратят драгоценную энергию на перелет и, не получив калорий, могут просто замерзнуть.

«Это может стать для них роковым», — говорит эксперт.

Мойте кормушку. Грязная кормушка, возле которой скапливается много птиц, становится питомником инфекций и паразитов.

«Птицы могут друг друга позаражать и поэтому даже массово погибать», — объясняет орнитолог.

Кормилку необходимо мыть хотя бы раз в одну-две недели.

Напомним, в Украине на грани исчезновения оказался косарь — болотная птица из семейства ибисовых, занесенная в Красную книгу. Его численность в низовьях Днестра стремительно сокращается из-за исчезновения естественных мест обитания.