Чем кормить синичек: "золотые правила" от орнитолога, чтобы не убить птиц
Соленые, жареные и испорченные продукты — смертельный яд для синичек. Эксперт-орнитолог рассказала о главных правилах подкормки птиц в холода.
В период холодов многие украинцы пытаются подкармливать синичек, но из-за распространенных ошибок такая «помощь» может стать для птиц роковой. Эксперт объяснила, что категорически нельзя класть в кормушку, почему ее надо мыть, и как правильно давать птицам их любимый деликатес — сало.
Об этом рассказала львовская орнитолог Анна Кузьо.
По словам орнитолога, синичкам ни в коем случае нельзя давать ничего соленого, жареного, копченого или испорченного. Такие продукты — яд для птиц.
«Соль не выводится из их организма, а из-за жареных или испорченных продуктов птицам грозит отравление», — предостерегает Анна Кузьо.
Синицы имеют достаточно широкий рацион и способны зимовать в Украине. Их можно и нужно подкармливать, особенно в сильные морозы, когда земля покрыта снегом, а деревья — льдом.
Лучше всего для этого подойдет:
Несоленые семена подсолнечника;
Измельченные сырые орехи (грецкие, арахис);
Разнообразное зерно (даже кукурузная крупа, если птицы «небалованные»).
Почему синицы любят сало и как давать его правильно
В мороз синичкам нужно очень много калорий, чтобы согревать тело и не погибнуть. Поэтому жирные продукты, например сало, арахисовая паста или сливочное масло, являются для них жизненно необходимыми.
Но есть принципиальный аспект в том, как давать сало.
«Сало лучше нанизывать на нить и привязывать, например, к веткам деревьев, а не просто класть кусок в кормушку», — советует орнитологиня.
Причина проста: если положить большой кусок в кормушку, его, скорее всего, полностью заберет сойка, а мелкие птички останутся ни с чем.
Кузьо отметила два важнейших правила, нарушение которых может привести к гибели птиц.
Если начали — не бросайте. Это самое главное правило. Птицы очень быстро привыкают к вашему графику подкормки. Если вы куда-то поедете и не пополните кормушку в мороз, синицы прилетят, потратят драгоценную энергию на перелет и, не получив калорий, могут просто замерзнуть.
«Это может стать для них роковым», — говорит эксперт.
Мойте кормушку. Грязная кормушка, возле которой скапливается много птиц, становится питомником инфекций и паразитов.
«Птицы могут друг друга позаражать и поэтому даже массово погибать», — объясняет орнитолог.
Кормилку необходимо мыть хотя бы раз в одну-две недели.
Напомним, в Украине на грани исчезновения оказался косарь — болотная птица из семейства ибисовых, занесенная в Красную книгу. Его численность в низовьях Днестра стремительно сокращается из-за исчезновения естественных мест обитания.