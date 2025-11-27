- Дата публикации
Чем кормят украинских военных: Минобороны раскрыло различные типы меню
Система питания в ВСУ максимально адаптирована к потребностям военных, включая возможность удовлетворить требования тех, кто придерживается законов халяль и кашрут.
Министерство обороны Украины раскрыло детали организации питания в ВСУ: от Каталога продуктов на 360 позиций до норм калорийности, адаптированных к интенсивным нагрузкам. Горячее питание в воинских частях организуется трех- или четырехразово в сутки. Для защитников, выполняющих боевые задачи, предусмотрен усиленный сухпаек.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Минобороны отметило, что продолжает совершенствовать систему питания в армии, чтобы она оставалась качественной, сбалансированной и максимально приспособленной к высоким нагрузкам личного состава и непростым условиям службы. В ведомстве объяснили, как именно организовано питание в ВСУ, что входит в Каталог продуктов, какой рацион военных и чем отличаются обычный сухпаек и его усиленный вариант.
Организация питания в ВСУ
В ВСУ питание осуществляется на основе Каталога продуктов, который содержит 360 позиций. Это широкий перечень — мясо и мясные изделия, рыба, молочные и кисломолочные продукты, яйца, овощи, фрукты, орехи, крупы, макароны, специи, мед, шоколад, хлебобулочные изделия и различные напитки.
Ассортимент Каталога полностью соответствует требованиям различных категорий военнослужащих, в частности тех, кто придерживается пищевых норм, определенных законами халяль или кашрут, или отказывается от продуктов животного происхождения.
Закупки и обеспечение продуктами осуществляет Государственный оператор тыла на основе заявок воинских частей.
Формат питания определяется условиями службы, интенсивностью боевых действий и видом подготовки — в частях может быть установлен трех- или четырехразовый прием пищи.
При трехразовом питании горячие блюда подают на завтрак, обед и ужин. Четырехразовое питание предусмотрено для летного состава, военных ВМС и лицеистов — дополнительно предоставляется второй завтрак или второй ужин. Готовят блюда по утвержденной раскладке продуктов.
Питание военных в столовых
Военных кормят в стационарных или полевых столовых. Раскладка продуктов составляется с учетом меню, сезонности, условий службы, характера боевых действий и пожеланий личного состава. Она формируется на неделю и определяет ежедневное меню.
Обычно военные получают:
На завтрак и ужин: гарнир, мясное или рыбное блюдо, салаты, хлеб, масло, чай или кофе.
На обед: первое блюдо (суп или борщ), гарнир, мясное или рыбное блюдо, салаты, хлеб, компот или сок.
На второй завтрак/второй ужин: гарнир, мясное или рыбное блюдо, хлеб, напитки.
Также могут выдавать молочные продукты, различные нарезки, фрукты, салаты, ягоды, орехи, выпечку, десерты, газированные напитки и другие дополнительные продукты.
Суточная норма энергетической ценности для военнослужащего должна составлять не менее 3 500 ккал.
Сухпайки ВСУ: что туда входит
Когда обеспечить горячим питанием невозможно, военные получают сухпайки — суточные наборы продуктов с различными меню.
В ВСУ используются:
суточный полевой набор продуктов;
суточный полевой набор продуктов усиленный.
Обычный сухпаек содержит три рациона — завтрак, обед и ужин:
готовые первые блюда (борщ, супы с мясом в реторт-упаковке);
готовые вторые блюда (каши с мясом, овощи с мясом в реторт-упаковке);
галеты;
сухари;
растворимый кофе, чай, сахар, мед, джем;
специи;
одноразовые ложки и салфетки.
Энергетическая ценность такого набора — 3 500 ккал.
Усиленный сухпайок
Для военных, выполняющих боевые задачи в самых сложных условиях, разработан усиленный сухпаек. Он отличается тем, что содержит:
беспламенные нагреватели для разогрева блюд без огня;
дополнительные продукты, увеличивающие калорийность до 4 100 ккал.
В частности:
к завтраку добавляют сухофрукты или курагу и шоколад;
к ужину — мясное блюдо (тушенку), растворимый кофе и сахар;
в каждом рационе есть жевательная резинка.
Такой набор позволяет военным полноценно питаться даже в самых экстремальных условиях.
Напомним, в начале 2023 года возник громкий скандал из-за того, что Минобороны, которое тогда возглавлял Алексей Резников, закупало продукты питания для армии в несколько раз дороже розничных цен. Для предотвращения коррупции в декабре 2023 года заработал Государственный оператор тыла, который взял на себя все небоевые закупки. Журналисты выяснили, что работа ГОТ значительно улучшила ситуацию:
Конкуренция выросла в полтора раза (с четырех до почти шести участников на аукцион).
Неконкурентных закупок стало меньше 10% (по сравнению с 80% в Минобороны).
ДОТ начал использовать электронный каталог (с высокой конкуренцией) и прописал право собирать заказы непосредственно с воинских частей, устраняя начальников продовольственных складов, которые могли участвовать в коррупционных схемах.