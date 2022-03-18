Чем можно заменить программное обеспечение российского происхождения: Опендатабот создал список

Чем можно заменить программное обеспечение российского происхождения: Опендатабот создал список

Список альтернатив российскому ПО опубликован на сайте платформы.

Платформа для работы с открытыми данными Опендатабот собрала список украинских и мировых компаний, которыми можно безопасно заменить программное обеспечение российского происхождения. В этом помогли специалисты агентства Интернет-маркетинга Netpeak.

Об этом сообщили в Опендатабот 18 марта.

Там собрали перечень программного обеспечения российского происхождения, которым активно пользуется украинский бизнес, и насчитали 44 таких продукта.

"Использование в работе компании ПО, имеющего российское происхождение, несет сразу несколько рисков. Кроме понятного на поверхности сотрудничества и оплаты услуг компании-агрессора, бизнес также рискует потерять информацию или оказаться в ситуации, когда данные напрямую попадают к агрессору", — говорится в сообщении платформы.

Опендатабот собрал и опубликовал здесь список украинских и мировых компаний, которыми можно безопасно заменить ПО российского происхождения.

Напомним, ранее в Госспецсвязи обнародовали советы для украинцев, как защитить свои персональные данные и личные сообщения от взлома российскими киберпреступниками.