Чем можно заменить яйца в выпечке в условиях их рекордного удорожания

Отказываются от яиц по многим причинам. Это может быть диета, аллергия, вегетарианство и т.д. Сегодня добавилась еще одна причина – стремительный рост цен на яйца заставляет многих хозяек задуматься – чем можно заменить их в выпечке.

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Чтобы понять, чем можно заменить яйца, нужно прежде всего выяснить, зачем яйца добавляют в выпечку, какова их функция. Самая основная — это то, что яйца "склеивают" все ингредиенты. Благодаря яйцам все составляющие образуют одно целое. Еще одна функция яиц – они увлажняют тесто. Ну и напоследок, придают тесту после выпекания светло коричневый оттенок

Чем заменить яйца в выпечке

Одной из самых лучших альтернатив яйцам может стать фруктовое или овощное пюре. Можно использовать яблочное, сливовое, абрикосовое, банановое пюре из расчета одно яйцо равно трем столовым ложкам пюре. Помните, что пюре придадут изделию дополнительные оттенки запаха и вкуса. Если фруктовое пюре подойдет для сладкой выпечки, то семена как альтернатива яйцам – для соленой. Для замены одного яйца смешайте одну столовую ложку семян льна с тремя столовыми ложками воды. Когда смесь станет киселем, добавьте к тесту. Яйцо можно заменить картофельным или кукурузным крахмалом. Две столовые ложки картофельного или кукурузного крахмала или 1 столовая ложка крахмала, размешанная в 2 столовых ложках воды, образует клейстер, который не хуже яйца превратит ингредиенты в однородную массу. 3 столовые ложки по выбору арахисового, кокосового масла, масла грецкого ореха также хорошо подойдут для приготовления теста. Желатин тоже отлично заменит яйцо — одну столовую ложку порошка растворить в одной столовой ложке холодной воды и добавить две столовые ложки кипятка. Можно использовать для замены разрыхлитель – две чайные ложки разрыхлителя растворить в одной чайной ложке воды и добавить одну столовую ложку масла.

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