Чем мульчировать сад и огород осенью: шесть вариантов

Мульчирование почвы осенью помогает оградить растения от будущих заморозков. Толстый слой мульчи препятствует подмерзанию корней. А некоторые варианты дополнительно помогают удерживать влагу от талого снега. Чем мульчировать сад и огород — читайте в материале ТСН.ua.

Мульчирование корой

Древесная кора считается более долговечным вариантом мульчи. Да еще цветник или огород будут выглядеть эффектно. Мульчирование древесной корой обеспечивает активный рост растений и способно защитить их от температурных скачков. Под толстым слоем коры почва не спрессовывается, поэтому на ее поверхности не образуется корка.

Единственный минус мульчирования корой заключается в том, что при процессе ее заготовления достаточно трудоемок. Необходимо собирать кусочки коры и соединять их с компостом в течение всего года. Следует также обратить внимание, что мульчирование корой не подходит для помидоров. А вот для ягодных кустов, плодовых культур и вереска – этот вариант можно назвать одним из лучших.

Компост как мульча

Компост – это органическая смесь, которая образуется в результате разложения различных остатков. Такая масса полностью безопасна для огородных и садовых культур. Компост дополнительно помогает удобрить почву, а также снизить риски инфицирования растений.

Обратите внимание, что компост следует заготавливать заранее. Минусом использования компоста как мульчи является то, что на почве может вырасти и большое количество сорняков. Влежаный компост – отличный вариант для овощной рассады (на зиму), деревьев, кустов, всех сортов винограда.

Мульчирование соломой

Мульчирование соломой помогает обогатить почву питательными веществами и повысить его плодородие. Солома отлично защищает от заморозков, ведь надолго сохраняет тепло.

Минусом мульчирования соломой можно назвать тот факт, что она привлекает грызунов, которые могут производить в ней норки на зиму. Этот материал идеально подходит для озимого чеснока, клубники, зелени на зиму, винограда и озимого картофеля.

Коровий перегной на огород

Перегной – это перепревшая смесь конского или коровьего навоза. Опытные огородники вносят его в почву, чтобы повысить его плодородие, улучшить качество земли. Мульча из коровьего перегноя богата различными минеральными веществами, которые нужны культурам для развития и роста. Также она питает почву азотом. Именно в нем нуждаются большинство огородных культур весной.

Минус коровьего перегноя в том, что он также усиливает рост сорняков. А еще в массе часто содержатся семена разных растений и личинки насекомых. Такую массу часто используют для виноградной лозы, всех садовых культур, роз, кустарников и других многолетних растений.

Мульчирование опавшими листьями

Опавшие листья – это натуральное покрытие. Листья очень быстро перегнивают, поэтому происходит обогащение почвы и посадок питательными веществами. На участках, покрытых опавшими листьями, сильнее и быстрее растут растительные культуры.

Однако мульчирование опавшими листьями не подходит для овощных культур. Оно может загнивать зимой, что спровоцирует появление грибка. Листьями часто обертывают стволы деревьев, многолетние растения и основания кустарников.

Торфяная мульча

Этот вариант мульчи используется для истощенной и тяжелой почвы, которая склонна к быстрому слеживанию и образованию твердой корки. Торф после зимы помогает ускорить прогрев земли, улучшить ее качество, удержать внутри влажность.

Минусом торфяной мульчи в том, что почву лучше не покрывать свежим торфом. Он имеет повышенную концентрацию токсинов, негативно влияющих на растения. Для мульчирования подходит два вида торфа: переходный и низменный. Используется мульча для овощей и зелени.