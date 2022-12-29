Чем мыть поверхность, чтобы на ней долго не собиралась пыль

О доступном и эффективном методе, который поможет помыть поверхность так, чтобы на ней долго не было пыли, прочтите в материале ТСН.ua.

Пыль – не только неприятный для глаза недостаток в квартире, но и мощный аллерген, возбудитель целого ряда болезней. Так что избавиться от нее хочет любая хозяйка.

Уборку квартиры необходимо делать регулярно, а если делать ее тщательно и избавляться от пыли на всех поверхностях – это превращается в долгую историю. Потому что буквально через несколько дней слой пыли вырастает снова.

Как избавиться от пыли на длительный срок

Убирайте, используя уксус

В каждом доме легко найти средство, которое можно без преувеличений назвать чудодейственным, когда речь идет о борьбе с пылью. И хотя средство это имеет существенный недостаток – резкий неприятный запах, он остается самым доступным, да еще и чрезвычайно эффективным, очистителем пола и мебели от пыли. Речь идет о столовом уксус. Он поможет забыть о пыли на срок до нескольких недель.

Кроме того, уксус поможет в борьбе с известковым налетом на кухонных принадлежностях, микроволновке и других поверхностях. Так вы сможете убить сразу двух зайцев – очистить поверхность от накипи и защитить ее от пыли. Хорошей идеей будет добавить уксус к мыльному раствору во время мытья пола в квартире.

Обрабатывать раствором с уксусом можно почти любой пол, кроме пола из необработанного или вощеного дерева или природного камня. Да, ни в коем случае нельзя проливать уксус на гранит или мрамор, но большинство поверхностей в доме уксус справится, не повредив их.

Как помыть поверхности с помощью уксуса

Сначала пропылесосе поверхности.

Затем разведите полстакана 9% уксуса в пяти литрах воды и тщательно размешайте. Протрите этим раствором поверхности. Чтобы уменьшить неприятный запах, прикройте окна и добавьте к смеси 20-30 капель эфирного масла, которое перебьет неприятный запах уксуса.

Даже если запах уксуса остается, то ненадолго. Вместе с этим запахом исчезнут и другие неприятные запахи в квартире, а также брод и пыль. Эффективность такого метода уборки не уступает уборке с использованием промышленных средств.

Используйте антистатический эффект моющих средств

Еще один способ избавиться от пыли надолго – воспользоваться средством с антистатическим эффектом. Антистатический эффект – это способность компонента предотвращать прилипание мелких частиц к обработанной поверхности.

Такой компонент содержится в шампунях с антистатиком или кондиционерах для белья. Эти средства необходимо растворять водой и обрабатывать полученной смесью поверхности. Это существенно замедлит процесс скопления пыли.

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