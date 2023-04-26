Чем нельзя подкармливать лук весной: пять известных средств

Весной, как только немного теплеет, открывается посевной сезон, одним из первых сажают лук. И не удивительно, растение неприхотливое и растет практически при любых условиях. Для более быстрого роста лук можно подкармливать. Садоводы практикуют это разными способами. И главное здесь, знать, какие средства не подходят для этого.

Обычно лук, как и другие растения, любит органические удобрения, в том числе перегной и навоз. Но весной эти удобрения луку не нужны. Органика в виде перегноя и навоза делают почву плодородной, если они заранее внесены, осенью. Только в таком случае они успеют разложиться, особенно на грядке лука. В противном случае луку уродится мелким и будет плохо храниться.

Почему нельзя удобрять лук крапивным настоем. Потому что стимуляторы роста, содержащиеся в крапиве, приведут к появлению на растении стрелок, то есть появляется цветонос. Этот процесс крайне нежелателен, потому что стрелка будет забирать питательные вещества, которые нужны корневищу лука.

Что касается азота для подкормки лука — если переборщить, из-за подкормки азотом у лука ухудшится вкус, а перья станут ломкими.

Хотя такое мнение существует — ни в коем случае нельзя удобрять лук нашатырем, вследствие такой "подкормки" нашатырь просто обожжет корни лука.

Несмотря на то, что дрожжи обогащают почву, на самом деле эти микроорганизмы ее обедняют.