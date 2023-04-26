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Чем нельзя подкармливать лук весной: пять известных средств

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Чем нельзя подкармливать лук весной: пять известных средств

Чем нельзя подкармливать лук

Рассказываем, какая подкормка лука весной может навредить появлению хорошего урожая.

Весной, как только немного теплеет, открывается посевной сезон, одним из первых сажают лук. И не удивительно, растение неприхотливое и растет практически при любых условиях. Для более быстрого роста лук можно подкармливать. Садоводы практикуют это разными способами. И главное здесь, знать, какие средства не подходят для этого. 

Чем не нужно подкармливать весной лук

  1. Обычно лук, как и другие растения, любит органические удобрения, в том числе перегной и навоз. Но весной эти удобрения луку не нужны. Органика в виде перегноя и навоза делают почву плодородной, если они заранее внесены, осенью. Только в таком случае они успеют разложиться, особенно на грядке лука. В противном случае луку уродится мелким и будет плохо храниться.

  2. Почему нельзя удобрять лук крапивным настоем. Потому что стимуляторы роста, содержащиеся в крапиве, приведут к появлению на растении стрелок, то есть появляется цветонос. Этот процесс крайне нежелателен, потому что стрелка будет забирать питательные вещества, которые нужны корневищу лука.

  3. Что касается азота для подкормки лука — если переборщить, из-за подкормки азотом у лука ухудшится вкус, а перья станут ломкими.

  4. Хотя такое мнение существует — ни в коем случае нельзя удобрять лук нашатырем, вследствие такой "подкормки" нашатырь просто обожжет корни лука.

  5. Несмотря на то, что дрожжи обогащают почву, на самом деле эти микроорганизмы ее обедняют.

Чем лучше удобрять лук весной

  • Подойдут минеральные удобрения, хорошей подкормкой для лука будут суперфосфат, хлористый калий, фосфор. Важно делать это в правильной пропорции.
  • Прекрасно питает лук яичная скорлупа, содержащая кальций и многие другие полезные элементы. Попав в почву скарлупа долго будут отдавать луку полезные свойства.
  • Если полить лук раствором соды – одна столовая ложка на 10 литров воды, растение отблагодарит хорошим урожаем.

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Дата публикации
Просмотры
194
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