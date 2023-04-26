Чем нельзя подкармливать лук весной: пять известных средств

Рассказываем, какая подкормка лука весной может навредить появлению хорошего урожая.
Весной, как только немного теплеет, открывается посевной сезон, одним из первых сажают лук. И не удивительно, растение неприхотливое и растет практически при любых условиях. Для более быстрого роста лук можно подкармливать. Садоводы практикуют это разными способами. И главное здесь, знать, какие средства не подходят для этого.
Чем не нужно подкармливать весной лук
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Обычно лук, как и другие растения, любит органические удобрения, в том числе перегной и навоз. Но весной эти удобрения луку не нужны. Органика в виде перегноя и навоза делают почву плодородной, если они заранее внесены, осенью. Только в таком случае они успеют разложиться, особенно на грядке лука. В противном случае луку уродится мелким и будет плохо храниться.
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Почему нельзя удобрять лук крапивным настоем. Потому что стимуляторы роста, содержащиеся в крапиве, приведут к появлению на растении стрелок, то есть появляется цветонос. Этот процесс крайне нежелателен, потому что стрелка будет забирать питательные вещества, которые нужны корневищу лука.
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Что касается азота для подкормки лука — если переборщить, из-за подкормки азотом у лука ухудшится вкус, а перья станут ломкими.
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Хотя такое мнение существует — ни в коем случае нельзя удобрять лук нашатырем, вследствие такой "подкормки" нашатырь просто обожжет корни лука.
- Несмотря на то, что дрожжи обогащают почву, на самом деле эти микроорганизмы ее обедняют.
Чем лучше удобрять лук весной
- Подойдут минеральные удобрения, хорошей подкормкой для лука будут суперфосфат, хлористый калий, фосфор. Важно делать это в правильной пропорции.
- Прекрасно питает лук яичная скорлупа, содержащая кальций и многие другие полезные элементы. Попав в почву скарлупа долго будут отдавать луку полезные свойства.
- Если полить лук раствором соды – одна столовая ложка на 10 литров воды, растение отблагодарит хорошим урожаем.
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