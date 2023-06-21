Чем нужно сейчас подкормить малину, чтобы было много ягод

В конце июня есть прекрасная возможность повлиять на качество и количество урожая малины с помощью подкормки. Чем подкармливать малину прямо сейчас – в материале ТСН.ua.
Чем подкормить малину в конце июня
Куриный помет. Опытные огородники сходятся во мнении, что это средство является наиболее эффективным для увеличения урожайности малины.
Готовится удобрение из куриного помета следующим образом: килограмм помета заливается ведром воды, настаивается раствор 48 часов. После этого настой разводится в 30 литрах воды.
Борная кислота. Это средство позволит укрепить полученные завязи, что существенно увеличит урожай.
Приготовить подкормку очень просто – в ведре воды разводят два грамма борной кислоты и сразу раствором подкармливают растение.
Гумат калия с золой. Благодаря этой подкормке без излишних усилий можно существенно повысить урожайность ягод малины.
Рецепт приготовления подкормки – в 10 литрах воды разводят стакан просеянной золы и добавляют 50 мл гумата калия. Приступать к подкормке можно сразу после разведения.
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