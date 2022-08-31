Чем нужно запасаться уже сейчас на зиму: список продуктов и предметов

Осень и зима могут стать для украинцев серьезным испытанием, поэтому необходимым лучше запастись заранее. Речь идет о продуктах, лекарствах, теплых вещах и альтернативных источниках тепла.

Этой зимой из-за войны нужно быть готовым к непредсказуемым ситуациям, ведь могут быть проблемы с отоплением, газоснабжением, электричеством. Рассказываем, что следует купить осенью и какие запасы нужно сделать. Не стоит сметать с полок магазинов все продукты, лучше заранее составить оптимальный список.

Запас продуктов

Консервы: мясо тушеное (свинина, говядина), рыбные консервы, овощные, бобовые. Эти продукты могут стоять долго.

Бакалея - запас растительного масла, разнообразных круп, макарон.

Мука, сахар, соль.

Чай, кофе.

Молоко длительного хранения (ультрапастеризованное).

Сухари, сушки, крекеры, хлебцы.

Богатые углеводами продукты: сладкое печенье, конфеты, сухофрукты, халва.

Мед, сгущенка.

Если есть, где хранить – овощи. Сделайте запас картофеля, моркови, лука, чеснока, свеклы.

Вода – желательно, чтобы она всегда стояла в запасе и на случай ракетного удара, и отключения водоснабжения.

Если у вас есть маленькие дети, то дополнительно стоит запастись:

Молочной смесью.

Крупами для приготовления каши, порошковыми кашами для быстрого приготовления.

Питанием в баночках.

Печеньем несладким и сладким.

Запас медикаментов

Запас лекарства нужно обязательно сделать, если есть люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, нужно проверить домашнюю аптечку и запастись противовирусными, обезболивающими препаратами, противоаллергическими, успокаивающими средствами, в случае необходимости средствами от проблем с желудком, энтеросорбентами, сердечными лекарствами. Проверьте, есть ли в аптечке стерильные и нестерильные перчатки, йод, спирт, бинт и вата, перекись, бактерицидные пластыри, тонометр.

Утепление

В первую очередь, нужно позаботиться об утеплении жилья. Закройте щели в окнах, под дверью с помощью специальных пленок, герметика, поролона, лент для утепления.

В доме с центральным отоплением стоит подумать об обогревателе, в частном доме подумать о разных видах топлива, запастись дровами, соляркой и печкой для приготовления пищи. Заранее подумайте о теплой зоне в квартире. Это самое утепленное место, где можно будет сконцентрировать все источники тепла.

Позаботьтесь о теплой одежде – байковых пижамах, термобелье, шерстяных носках и свитерах. Выбирайте натуральные ткани.

Стоит уже сейчас закупать теплые пледы, спросом пользуются электроодеяла.

Позаботьтесь о животных

Сделайте запас корма для домашних питомцев и наполнителя для туалета или клетки, необходимых лекарствами. Подумайте о теплом месте для любимца, это может быть утепленная лежанка, теплая накидка на клетку, комбинезоны для кошек и собак. Если вы планируете переезды – заранее купите переноску.

Бытовая химия и другие необходимые вещи

Сделайте минимальный запас необходимых средств бытовой химии. На всякий случай подумайте про запас свечей, спичек, фонариков, батареек, лампочек. Постарайтесь приобрести павер-банк со скоростной зарядкой, а если гаджетов в доме много – о нескольких или сетевом мощном зарядном устройстве для нескольких устройств сразу.

Читайте также: