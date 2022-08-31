Чем нужно запасаться уже сейчас на зиму: список продуктов и предметов

Осень и зима могут стать для украинцев серьезным испытанием, поэтому необходимым лучше запастись заранее. Речь идет о продуктах, лекарствах, теплых вещах и альтернативных источниках тепла.
Этой зимой из-за войны нужно быть готовым к непредсказуемым ситуациям, ведь могут быть проблемы с отоплением, газоснабжением, электричеством. Рассказываем, что следует купить осенью и какие запасы нужно сделать. Не стоит сметать с полок магазинов все продукты, лучше заранее составить оптимальный список.
Запас продуктов
- Консервы: мясо тушеное (свинина, говядина), рыбные консервы, овощные, бобовые. Эти продукты могут стоять долго.
- Бакалея - запас растительного масла, разнообразных круп, макарон.
- Мука, сахар, соль.
- Чай, кофе.
- Молоко длительного хранения (ультрапастеризованное).
- Сухари, сушки, крекеры, хлебцы.
- Богатые углеводами продукты: сладкое печенье, конфеты, сухофрукты, халва.
- Мед, сгущенка.
- Если есть, где хранить – овощи. Сделайте запас картофеля, моркови, лука, чеснока, свеклы.
- Вода – желательно, чтобы она всегда стояла в запасе и на случай ракетного удара, и отключения водоснабжения.
Если у вас есть маленькие дети, то дополнительно стоит запастись:
- Молочной смесью.
- Крупами для приготовления каши, порошковыми кашами для быстрого приготовления.
- Питанием в баночках.
- Печеньем несладким и сладким.
Запас медикаментов
Запас лекарства нужно обязательно сделать, если есть люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, нужно проверить домашнюю аптечку и запастись противовирусными, обезболивающими препаратами, противоаллергическими, успокаивающими средствами, в случае необходимости средствами от проблем с желудком, энтеросорбентами, сердечными лекарствами. Проверьте, есть ли в аптечке стерильные и нестерильные перчатки, йод, спирт, бинт и вата, перекись, бактерицидные пластыри, тонометр.
Утепление
- В первую очередь, нужно позаботиться об утеплении жилья. Закройте щели в окнах, под дверью с помощью специальных пленок, герметика, поролона, лент для утепления.
- В доме с центральным отоплением стоит подумать об обогревателе, в частном доме подумать о разных видах топлива, запастись дровами, соляркой и печкой для приготовления пищи. Заранее подумайте о теплой зоне в квартире. Это самое утепленное место, где можно будет сконцентрировать все источники тепла.
- Позаботьтесь о теплой одежде – байковых пижамах, термобелье, шерстяных носках и свитерах. Выбирайте натуральные ткани.
- Стоит уже сейчас закупать теплые пледы, спросом пользуются электроодеяла.
Позаботьтесь о животных
Сделайте запас корма для домашних питомцев и наполнителя для туалета или клетки, необходимых лекарствами. Подумайте о теплом месте для любимца, это может быть утепленная лежанка, теплая накидка на клетку, комбинезоны для кошек и собак. Если вы планируете переезды – заранее купите переноску.
Бытовая химия и другие необходимые вещи
Сделайте минимальный запас необходимых средств бытовой химии. На всякий случай подумайте про запас свечей, спичек, фонариков, батареек, лампочек. Постарайтесь приобрести павер-банк со скоростной зарядкой, а если гаджетов в доме много – о нескольких или сетевом мощном зарядном устройстве для нескольких устройств сразу.
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