Чем обернулась массированная атака путинской армии для Украины: подробности

Россияне устроили массированную атаку по Украине. В ночь на 28 ноября и утром этого же дня под вражеским прицелом оказалась энергетика. Взрывы звучали в Киеве, Луцке, Харькове, Кропивницком, Николаеве и ряде украинских городов.

Последствия очередной атаки кафиров в эксклюзиве TSN.UA.

Сначала оккупанты применили ударные беспилотники "Шахед". Русские дроны кружили в центральных, северных и восточных областях. По беспилотникам работали силы ПВО Киева.

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А уже 05:19 во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Позже над Украиной было зафиксировано несколько типов групп ракет, выпущенных Россией с нескольких бортов Ту-95МС.

Во время воздушной тревоги "Укрэнерго" срочно применило экстренные отключения электроэнергии, ведь атака России была направлена на уничтожение энергосистемы Украины.

Попадание на Волыни

Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил, что на территории области были прилеты. По его словам, вражеский удар повлиял на отключение электроэнергии.

"Ситуация в области по массированной атаке: направляли ракеты по критической инфраструктуре. К счастью, без человеческих жертв. Есть поврежденные частные хозяйственные постройки. Также это повлияет на отключение электроэнергии на Волыни", — отметил глава.

Он добавил, что временно без света ориентировочно 215 тысяч абонентов. Вся важная инфраструктура, оставшаяся без электроэнергии, переведена на генераторы. Также запустили в работу дополнительные пункты несокрушимости, где будет свет, интернет и тепло.

Обстрел Харькова

Взрывы сегодня слышали и жители Харькова. Мэр Игорь Терехов заявил о ракетной атаке и призвал находиться в укрытиях.

Как выяснилось, в результате ракетного удара повреждены производственные корпуса предприятия и остекление окон жилого многоэтажного дома и жилая многоэтажка.

Пострадал и Кропивницкий

После удара по части города исчез свет и начались перебои с поставкой воды. Начальник областной военной администрации Андрей Райкович сообщил детали ночной атаки.

"На месте взрывов соответствующие службы ликвидируют пожар. Жертв нет. Прошу быть бдительными. Не игнорировать тревоги. Экономно использовать электроэнергию. «Пункты несокрушимости» работают", – отметил глава.

Сумщина и Николаевщина

Враг не оставил в покое и эти области. В Сумской области враг попал в объект инфраструктуры Шосткинского общества.

А в Николаеве, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима из-за вражеской атаки, есть проблемы со светом.

Взрывы в Хмельницкой области

На Хмельнитчине в результате атаки частично отсутствует электроктроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах. Также на территории области было уничтожено 5 вражеских ракет. Повреждены частное хозяйственное помещение и крыша частного дома.

"Сообщения о погибших, травмированных не поступали", – сообщил глава местной ОВА Сергей Тюрин.

Атака на Киев и область

Воздушная тревога в столице была объявлена почти в полночь из-за угрозы БпЛА с восточного направления. Тревога продолжалась почти 9,5 часов. Ближе к утру российские воздушно-космические силы выполнили пуск ракет Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Ракеты заходили в Киев по разным направлениям. В результате противовоздушного боя все враждебные цели, угрожавшие Киеву, были уничтожены, сообщили в КМВА. Однако обломки вражеских жестянок таки натворили беды.

Падение обломков зафиксировано в двух районах столицы – в Днепровском и Дарницком. Данных о пострадавших нет.

А после отбоя воздушной тревоги в столице уже традиционно произошел транспортный коллапс.

Взрывы во Львовской области

Сильные взрывы слышали и в Львовской области. В частности, громко было около города Стрый. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Он отметил, что 523 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Ровенская и Винницкая области

В Ровно прогремела серия взрывов. В области без электроснабжения оставалось более 280 тысяч абонентов. Также были перебои с водой. Школы Ровно и части Ровенского района перевели на дистанционное обучение.

А в Винницкой области в результате обстрела пострадала женщина, сообщила первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.

"В Винницкой области в результате вражеской ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание, вспыхнул частный автомобиль", — добавила она.

Последствия атаки в Житомирской области

Областной центр полностью обесточен, сообщили в Житомирводоканале.

"Пока мы подключаем наши объекты водоотведения к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания. В случае, если к 18:00 объекты водоснабжения будут обесточены, мы будем подключать их к альтернативным источникам питания", — говорится в сообщении.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Массированный удар по Украине! ВЗРЫВЫ В КИЕВЕ, ХАРЬКОВЕ, ЛУЦКЕ И НЕ ТОЛЬКО!

Напомним, в результате противовоздушного боя сбиты почти 90% крылатых ракет "Калибр" и Х-101.

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