Чем обработать картофель от вредителей перед окучиванием: эффективные народные средства

После того, как всходы картофеля достигнут 15 — 20 сантиметров высоты обычно производится первое окучивание картофеля. Чем обработать картофель в это время от вредителей и болезней – в материале ТСН.ua

Ранние сорта картофеля, которые окучивать будут уже в июне, не обрабатывают инсектицидами, потому что на момент сбора урожая вредные вещества останутся в картофеле. Многие дачники, чтобы уберечься от вредителей и болезней прибегают к народным средствам, рассказываем какие средства для борьбы можна использовать.

Средство против фитофторы и тли

Фитофтороз – это поражение листьев, стеблей, ягод и клубня картофеля. Болезнь интенсивно развивается в начале цветения. Сначала появляются небольшие бурые пятна, листья увядают, чернеют, засыхают, под дождем гниют. На нижней поверхности листа, вокруг пятен во влажную погоду или при росе наблюдают беловатый паутинный налет. Тля – зеленые крохотные глянцевые вредители размером до 3 мм поселяются на внутренней стороне листьев растения, оставляя на них характерный липкий слой.

От тли и фитофторы эффективен настой из крапивы. Свежую крапиву полкилограмма измельченного растения настаивают в ведре воды 3-4 дня.

Золой присыпают междурядья картофеля или деревянный пепел растворяют в воде, смешивают с мылом и опрыскивают ботву картофеля.

В 10 л воды вливают 1 л обезжиренного молока и прибавляют 15 капель йода. Полученным раствором опрыскивают растения каждые 2 недели.

В 10 л воды растворяют 1 стакан проваренной пищевой соли и опрыскивают ботву.

Фитофтора на картофеле

Средство против проволочника

Личинку жука-кузнеца (чешуйка) проволочника можно отличить от всех других личинок по жесткому, как проволоку, телу с лоснящимися покровами. Картофельный проволочник уничтожает картофель наравне с колорадским жуком. Но если колорадского жука можно легко обнаружить, то проволочник находится под землей, так что обнаружить и уничтожить его сложнее.

Для борьбы с проволочником нужно приготовить слабый раствор медного купороса в расчете 100 г на ведро воды и опрыскивать им, чтобы не обжечь листья сразу после дождя или полива.

проволочник на картофеле

Способы борьбы с медведкой

Медведка обычная является неприятным вредителем сада и огорода. В конце мая она выходит на поверхность и приносит потомство. Через месяц уже полностью созревшие особи начинают активно копать и поедать все на своем пути. Особенно медведка любит сладкие корешки молодого картофеля.

Для борьбы с медведкой используют разнообразные приманки.

Концентрированный водный раствор на основе мыла, стирального порошка или жидкости для мытья посуды закрывает дыхательное насекомое, заставляя его задыхаться и вылезти вверх, где их можно уничтожить.

Можно ловить их на запах хмеля и солода, для этого изготовить приманки в виде пивных пластиковых бутылок с остатками пива, которые нужно вкопать в землю по самое горло, оставив на поверхности пару сантиметров от него. Медведки идя на солод, попадают в бутылку.

Можно наделать ямки с небольшим количеством свежего, незрелого навоза, которые приманивают медвежонок своим теплом.

В качестве ловушки используют измельченную яичную скорлупу, обработанную маслом. Съедобную ловушку обжаривают, чтобы повысить привлекательность для вредителя.

Медведка

Средства опрыскивания против колорадского жука перед окучиванием картошки

200 г измельченной полыни и полстакана древесной золы размешивают в ведре воды и опрыскивают раствором картофель.

200 г свежей полыни измельчают, добавляют 1 стакан древесной золы и заливают 5 л горячей воды. В течение 2-3 часов все это настаивают, после чего перемешивают, процеживают и опрыскивают картофельные кусты.

2 кг свежих ореховых листьев или плодов заливают 10 л кипятка и ставят в темное место настаиваться в течение недели. Затем настой процеживают и опрыскивают им картофельную ботву.

Настой луковой шелухи делают следующим образом — на 1 кг сырья берут 3 л воды, дают настояться сутки или кипятят в течение 15-20 мин и опрыскивают настоем растения.

Отвар острого перца готовят так – 100 г горького стручкового перца заливают 10 л воды, кипятят до 2 часов. Настаивают, добавляют половинку хозяйственного мыла, разведенного в воде и опрыскивают растения.

Читайте также: