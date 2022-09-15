Чем обработать обувь в домашних условиях, чтобы защитить от промокания: лучшие средства

С наступлением осени начинается дождливая погода, возникает вопрос как защитить обувь от влаги. Какими домашними средствами можно предотвратить промокание обуви — читайте в материале ТСН.ua
Сначала выясним, почему обувь промокает.
Причины промокания обуви разные:
- Отклеенная, поврежденная подошва обуви.
- Некачественное соединение подошвы с ботинком или сапогом.
- Изделие плохого качества. Сюда входят некачественный материал и нарушения в процессе производства обуви. контакт обуви с химическими реагентами.
- Посыпание улиц химическими препаратами против гололеда.
- Изделие не было обработано специальными веществами, которые делают обувь непромокаемой.
- Изделие из искусственной кожи, синтетического материала. Такие материалы не выдерживают сильных морозов, трескаются и теряют влагостойкость.
Чем отделать обувь от промокания в домашних условиях
Обувь для обработки нужно приготовить тщательно очистить и просушить. Прежде чем обработать обувь, чтобы не промокала, проведите тест на небольшом участке ботинка или сапога в районе шва.
Для защиты ваших сапог/ботинков от дождей и влаги можно использовать следующие средства:
- Медицинский вазелин имеет отличные характеристики по отталкиванию воды. Чтобы обработать обувь, нужно смазать вазелином всю поверхность обуви и особенно тщательно пройтись по всем стыкам и швам.
- Смесь из бараньего сала, льняного масла и скипидара. Баранье сало предварительно растопить. Масло и сало берем в равных пропорциях, а скипидар – 1/5 часть от объема масла и сала. Смешайте все компоненты и наносите на сапоги теплую смесь.
- Прекрасный водоотталкивающий крем выходит из воска, который можно заменить парафином с льняным маслом. Воск сначала следует растопить и смешать с маслом в пропорции 3:1. В теплый воск добавить льняное масло и втереть смесь в сапоги или ботинки.
- Для обуви из грубой кожи подойдет касторовое масло. После втирания масла в кожу обязательно отполируйте обувь. Для усиления водоотталкивающих свойств к касторовому маслу можете добавить любого жира животного происхождения.
- Любой жир водоплавающих птиц, как, например, гусиный жир, обладает наилучшими водоотталкивающими свойствами.
- Прекрасное средство, как сделать непромокаемую обувь своими руками – это пчелиный воск. Для водоотталкивающего крема добавьте к 20 г пчелиного воска 10 г скипидара и 50 г измельченной канифоли.
- Еще одна смесь включает 20 г глицерина, 40 г жидкого рыбьего жира, 30 г скипидара и 10 г пчелиного воска. Чтобы приготовить этот крем, нужно последовательно смешать рыбий жир, скипидар и пчелиный воск. Растопить эти компоненты на медленном огне и затем добавить глицерин. Наносить крем на обувь нужно в теплом виде.
- Самый простой способ – это обработать обувь парафином. Возьмите парафин – растопите любую не цветную свечу, которая есть в вашем доме. В теплом состоянии распределите парафин по всей поверхности. С помощью фена нагрейте обработанный воском сапог или ботинок. Расплавленный воск заполнит собой маленькие отверстия и невидимые поры, которые и становятся причиной попадания воды в изделие.
Большинство вариантов подходят для кожи и изделий из кожзама. Для замши и нубука эти средства не рекомендуется.
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