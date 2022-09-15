Чем обработать обувь в домашних условиях, чтобы защитить от промокания: лучшие средства

С наступлением осени начинается дождливая погода, возникает вопрос как защитить обувь от влаги. Какими домашними средствами можно предотвратить промокание обуви — читайте в материале ТСН.ua

Сначала выясним, почему обувь промокает.

Причины промокания обуви разные:

Отклеенная, поврежденная подошва обуви.

Некачественное соединение подошвы с ботинком или сапогом.

Изделие плохого качества. Сюда входят некачественный материал и нарушения в процессе производства обуви. контакт обуви с химическими реагентами.

Посыпание улиц химическими препаратами против гололеда.

Изделие не было обработано специальными веществами, которые делают обувь непромокаемой.

Изделие из искусственной кожи, синтетического материала. Такие материалы не выдерживают сильных морозов, трескаются и теряют влагостойкость.

Чем отделать обувь от промокания в домашних условиях

Обувь для обработки нужно приготовить тщательно очистить и просушить. Прежде чем обработать обувь, чтобы не промокала, проведите тест на небольшом участке ботинка или сапога в районе шва.

Для защиты ваших сапог/ботинков от дождей и влаги можно использовать следующие средства:

Медицинский вазелин имеет отличные характеристики по отталкиванию воды. Чтобы обработать обувь, нужно смазать вазелином всю поверхность обуви и особенно тщательно пройтись по всем стыкам и швам.

Смесь из бараньего сала, льняного масла и скипидара. Баранье сало предварительно растопить. Масло и сало берем в равных пропорциях, а скипидар – 1/5 часть от объема масла и сала. Смешайте все компоненты и наносите на сапоги теплую смесь.

Прекрасный водоотталкивающий крем выходит из воска, который можно заменить парафином с льняным маслом. Воск сначала следует растопить и смешать с маслом в пропорции 3:1. В теплый воск добавить льняное масло и втереть смесь в сапоги или ботинки.

Для обуви из грубой кожи подойдет касторовое масло. После втирания масла в кожу обязательно отполируйте обувь. Для усиления водоотталкивающих свойств к касторовому маслу можете добавить любого жира животного происхождения.

Любой жир водоплавающих птиц, как, например, гусиный жир, обладает наилучшими водоотталкивающими свойствами.

Прекрасное средство, как сделать непромокаемую обувь своими руками – это пчелиный воск. Для водоотталкивающего крема добавьте к 20 г пчелиного воска 10 г скипидара и 50 г измельченной канифоли.

Еще одна смесь включает 20 г глицерина, 40 г жидкого рыбьего жира, 30 г скипидара и 10 г пчелиного воска. Чтобы приготовить этот крем, нужно последовательно смешать рыбий жир, скипидар и пчелиный воск. Растопить эти компоненты на медленном огне и затем добавить глицерин. Наносить крем на обувь нужно в теплом виде.

Самый простой способ – это обработать обувь парафином. Возьмите парафин – растопите любую не цветную свечу, которая есть в вашем доме. В теплом состоянии распределите парафин по всей поверхности. С помощью фена нагрейте обработанный воском сапог или ботинок. Расплавленный воск заполнит собой маленькие отверстия и невидимые поры, которые и становятся причиной попадания воды в изделие.

Большинство вариантов подходят для кожи и изделий из кожзама. Для замши и нубука эти средства не рекомендуется.

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