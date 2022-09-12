Чем обработать сад осенью, чтобы защитить от болезней и вредителей

Провести обработку сада от вредителей и болезней лучше всего осенью, когда химические препараты не будут влиять на плоды деревьев. Рассказываем, чем обработать сад от парши, гнили, мучнистой роси и т.д. перед зимой, чтобы в следующем году собрать большой урожай.

Когда лучше обрабатывать сад

Опытные садоводы советуют это делать, когда начнутся ночные заморозки, но до наступления холодов. Тогда вредные насекомые начнут искать укрытие в деревьях, именно тогда лучше всего будет провести радикальную обработку сада от вредителей. После обработки насекомые погибнут, не успев отложить яйца.

От каких болезней и вредителей нужно обработать сад

Основные группы болезней, которые вредят садовым деревьям, можно разделить на три группы:

Грибковые инфекции. Это парша, фитофтора, коккомикоз, мучнистая роса, ржавчина, гниль.

Бактериальные инфекции, к ним относятся некроз, бактериальный ожог.

Вирусные заболевания как пролиферация (чрезмерное разрастание, ведьмина метла), мозаичная кольчатость, подкожная вирусная пятнистость плодов, карликовость, оспа, махровость, другие. Зараженные вирусными инфекциями части деревьев необходимо просто удалить и сжечь, потому что любые средства против них бессильны.

Среди вредителей, которые обитают в саду, можно выделить листоедов (это блондинка, совка, медведица, коконопряд, оса-листорез), насекомых, высасывающих сок растений (тля, паутинный клещ, медяница, блошки, белокрылка), и таких вредителей как хоботник, лист калифорнийская щитовка, муха лук, малинный жук, стеблевая и корневая нематоды, галица, стакан.

Как защитить сад осенью

Частично избавиться от насекомых поможет тщательная обрезка деревьев. В ходе процедуры происходит устранение скелетных ветвей, растущих внутрь дерева, больных побегов. Но чтобы уничтожить уже скрывшихся внутри коры паразитов понадобятся более серьезные меры.

К таким мерам можно отнести очищение отмершей коры. опрыскивание, осенние побелки.

Очищать ствол дерева от коры лучше руками, но если растение уже старше шести лет, то использовать металлическую щетку. А поврежденніе места нужно замазать специальным раствором.

Опрыскивание сада осенью следует выполнять как для того, чтобы уничтожить врекдителей, так и для того, чтобьі провести профилактические работы.

Чем оббрызгивать сад осенью: лучшие средства

Азотная обработка – выполняется мочевиной, которую разводят в пропорции 500/700 г средства на 10 литров воды. Полученный раствор нужно наносить на самое растение и окружающую почву. Таким образом, можно бороться с грибковыми заболеваниями, защитить плодовые насаждения от парши.

Раствор медного купороса готовят из расчета 100 г гранул на 1-литр воды. Медный купорос позволяет защитить растения от мучнистой росы, гниения, пятнистостей. Для молодых деревьев достаточно 2 литров смеси, для обработки других требуется до 10 литров.

Многие садоводы любят железный купорос за его способность насыщать растения железом. 1 кг порошка разводят в 15 литрах воды. Обрызгивание железным купоросом эффективно против мха, парши, лишая.

Фунгициды, такие как хорус, коллоидная сера – хотя вспомогательные, но эффективные средства. Эти препараты можно купить как с целью лечения и профилактики монилиоза, кудрявости, так и для отпугивания грызунов от деревьев и кустарников.

Бордосская жидкость. Ее можно приобрести или приготовить самостоятельно. Для этого нужно смешать 200 граммов медного купороса, 10 литров воды и 200 граммов гашеной извести, разведенной с 10 литрами воды. Жидкость помогает избавиться от гнилостных процессов и парши.

Важно опрыскивание проводить до первых заморозков, исключительно в сухую и безветренную погоду.

Побелка деревьев осенью

Перед побелкой нужно постелить у основания культуры пленку, чтобы вредители из коры не падали на почву, очистить вокруг стволы от старой коры, используя металлическую щетку из металла, замазать появившимся садовым варом трещины.

Есть несколько вариантов приготовления побелки, используемой для защиты от вредителя:

80 граммов казеинового клея, 3 килограмма извести, полкилограмма медного купороса растворить в воде до достижения однородной концентрации, напоминающей сметану.

1 килограмм глины, 2 килограмма извести (гашеной), 250 граммов медного купороса, навоз.

Для максимальной эффективности добавляйте в смесь инсектициды или купорос. Для смешивания питательных веществ с составом используйте глину или клей. Польза побелки плодовых деревьев заключается в организации защитной пленки, убивающей болезнетворные микроорганизмы, распространяющие вирусы.

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