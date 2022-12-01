Чем опасны генераторы для человека: предупреждение Комаровского

Об этом предупреждает профессор Евгений Комаровский.

Украинцы массово скупают генераторы, спрос на которых вырос в десятки раз. Некоторые умудряются устанавливать их в домах, на балконах квартир, забывая об опасности, которую они несут.

Генераторы опасны угарным газом, который они выделяют.

Угарный газ образуется не только в результате работы бензиновых генераторов, но и при использовании двигателей внутреннего горения в автомобилях, дровяных, газовых, угольных печей, от угольных грилей, от газовых нагревателей воды и керосиновых обогревателей.

В кровеносной системе угарный газ блокирует ее способность доставлять кислород в органы и ткани человеческого организма.

Симптоматика отравления и степень поражения зависит от времени, в течение которого человек дышит угарным газом и его концентрации в воздухе. Симптомами отравления могут быть головная боль, тошнота, учащенное дыхание, слабость, чувство усталости, спутанность сознания, головокружение и обморок

Заслуженный педиатр и профессор Евгений Комаровский сообщает, что лечения от отравления угарным газом от генераторов практически нет.

Ежедневно поступают сообщения о пожарах и отравлениях от генераторов. "Люди реально болеют, умирают уже десятками. А тех, кто просто отравился и не умер, о них не сообщают", – рассказывает Комаровский.

Чтобы предотвращать опасность, по мнению Комаровского ни в коем случае нельзя накрывать генераторы. Люди делают это для того, чтобы снизить шум, ведь генераторы очень громко работают.

Врач настоятельно рекомендует в случае наличия генератора, устанавливать датчики угарного газа. К счастью, они есть в продаже и не подорожали.

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