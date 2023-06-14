Чем опрыскать огурцы на огороде для большей завязи, как ускорить их рост

Почему не образуется или плохо образуется завязь на огурцах, чем огурцы кропить для завязи, чем подкормить

Почему нет завязи на огурцах

Часто бывает, что на огурцах вместо завязи один пустоцвет. Чтобы понять, что делать в этой ситуации, нужно выяснить причину ее отсутствия и устранить ее.

Среди причин могут быть:

Если растение находится в фазе активного роста, еще молодое.

Из-за нехватки тепла или влаги.

Если огурцы выращивают на затененном участке.

Сильные сквозняки на участке также могут препятствовать образованию завязи.

Из-за особенностей сорта – если он пчелоопыляемый, то завязи могут не образовываться из-за отсутствия мужских цветков – женские просто не могут сформировать плод без опыления.

При высокой влажности насекомые малоактивны и природного опыления не происходит.

При температурах выше +30°C пыльца теряет свои свойства, поэтому завязь не образуется.

Из-за бедности почв.

Если растение активно наращивает наземную часть, но завязи не образуется, скорее всего это следствие нарушения баланса питательных веществ в почве. А именно избыток азота может провоцировать усиленный рост зелени в ущерб образованию цветочных бутонов.

В случае выявления таких проблем нужно провести дополнительные меры по их устранению, чтобы обеспечить много завязей.

При необходимости рекомендуется:

Установите оптимальный уровень влажности, регулярно поливайте растения, избегайте пересушивания почвы.

Обеспечить достаточное освещение. Расположите растения на хорошо освещенном участке или используйте искусственное освещение в теплице.

Обеспечить надлежащее опыление. При недостатке пчел и других насекомых, обеспечивающих опыление, можно использовать ручное опыление.

Используйте удобрения, содержащие необходимые элементы для формирования завязи, в частности борную кислоту.

Как ускорить рост завязи огурцов

Некоторые фермеры утверждают, что огурцы быстрее растут, если повысить концентрацию углекислого газа в воздухе. Для этого рядом с грядками ставят емкости коровяком.

Еще эксперты рекомендуют подкормить огурцы органикой, например настоем коровьего птичьего помета или раствором коровяка. На одно растение уходит около 1 л готового препарата.

Чем кропить огурцы для завязи

Одним из эффективных способов подкормки огурцов для завязи является использование борной кислоты. Этот микроэлемент влияет на процессы роста и развития растений, в частности, на формирование завязи. Для опрыскивания завязей можно подготовить раствор борной кислоты путем растворения 1 г вещества в 1 литре воды. С помощью распылителя равномерно обработайте огурцы.

Подкормку огурцов борной кислотой нужно проводить периодически, в частности, если завязи желтеют и засыхают. Оптимальной частотой может быть раз в 10-14 дней. При этом важно соблюдать рекомендованную концентрацию раствора борной кислоты и правильно обрабатывать завязи, чтобы избежать возможного пересушивания растений.

Правильное использование борной кислоты для опрыскивания завязей может помочь больше завязи и повысить урожайность огурцов. Однако перед использованием любых мер необходимо выявить причину проблемы и принять необходимые меры по восстановлению баланса питательных веществ в почве и оптимизации условий выращивания огурцов.

Читайте также: