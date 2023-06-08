Чем опрыскивать помидоры в период цветения, чтобы хорошо завязывались плоды: проверенные способы

В период цветения помидоров для хорошей завязи нужно проводить их внекорневую подкормку, которая обеспечила бы растение всеми необходимыми компонентами для хорошего урожая. Чем подкормить помидоры в период цветения – в материале ТСН.ua.
Внекорневая подкормка производится путем опрыскивания листьев, стеблей помидоров и почвы вокруг растения. Такой способ подкормки помогает получить наилучшие результаты урожая.
Для этого используют:
- Борную кислоту – высокоэффективное удобрение для внекорневой подкормки.Она эффективно действует на обменные процессы помидоров, помогает даже в случае, когда вообще не образуются завязи. Раствор готовится следующим образом – 5 г кислоты растворите в 10 литрах теплой воды. Почему теплой – потому что борная кислота плохо растворяется в холодной воде.
- Чтобы завязь не опадала, используйте йод вместе с молоком. Важно, чтобы молоко было нежирным, не более 2,5%. В противном случае от такого опрыскивания будет больше вреда, потому что от жирного молока на томатах образуется пленка, которая будет препятствовать фотосинтезу. Для приготовления раствора на 9-10 литров воды – 1 литр молока и 5 капель йода. С йодом нужно быть осторожными, потому что если его количество будет больше, возможны ожоги на растении.
- Можно использовать всевозможные стимуляторы завязи из магазина, которые обеспечивают ее образование в любую погоду и даже при отсутствии насекомых.
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