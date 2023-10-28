Чем отличается военная служба по контракту и мобилизации

В частности, военная служба по мобилизации истекает в сроки, определенные указом президента Украины.

В Минобороны Украины объяснили, какие есть отличия в порядке прохождения службы между военнослужащими по контракту и военнослужащими, призванными по мобилизации.

Об этом сообщает "АрмияInform" со ссылкой на информацию, полученную в ответ на запрос.

В Минобороны указали на основные отличия в порядке прохождения военной службы по контракту и мобилизации во время военного положения:

Военная служба по контракту

Срок службы: служба истекает в срок, указанный в контракте, или после объявления решения о демобилизации.

Военнослужащие могут быть командированы в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, государственные и коммунальные учебные заведения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе.

Военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период

Срок службы: служба истекает в сроки, определенные указом президента Украины.

Для мобилизованных существует больше оснований увольнения с военной службы по следующим семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам:

Если жена (муж) имеет инвалидность и/или один из своих родителей или родителей жены (мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы;

пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

К слову, ранее ТСН.ua собрал все, что известно о мобилизации и электронном реестре призывников, а также какие данные будут доступны для ТЦК.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация по-новому! Отправлять на войну теперь будут и с группой инвалидности

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