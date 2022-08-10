Чем отмыть швы между плиткой в домашних условиях: эти средства есть в каждом доме

Шмы между плитками на кухне или в ванной комнате требуют регулярной очистки. Здесь накапливается грязь, ухудшающая вид всего помещения. Чем отмыть швы между плиткой в домашних условиях – читайте в материале ТСН.ua.

О том, как отмыть швы между плиткой на кухне или в ванной, пишет издание Sante Plusmag. Оказывается, чтобы поддерживать чистоту в своем доме, не обязательно использовать всяческую химию. С грязью отлично справляются народные средства. Нужно только знать, что можно применять.

Чем отмыть швы между плиткой: 4 способа

Зубная паста

Зубная паста отличается антимикробными свойствами, поэтому ее можно использовать не только для чистки зубов, но и для отбеливания и мытья швов между плиткой.

Для проведения процедуры вам понадобится зубная щетка. Выдавите на нее небольшое количество зубной пасты, а затем очистите швы между плиткой легкими движениями.

Перекись водорода

Не знаете как очистить швы между плиткой? Перекись водорода отлично справится даже с серьезными загрязнениями. Нужно приготовить такой раствор: в ведре размешайте 250 мл горячей воды и 2 столовые ложки перекиси водорода.

Протирать швы между плиткой нужно мягкой губкой или тряпкой, смачивающейся в растворе. После этого не забудьте тщательно промыть чистой водой.

Лимон

Думаете, как почистить швы между плиткой в ванной или в кухне? Вам поможет обычный лимон. Фрукт нужно разрезать пополам, а затем погрузить в соль. Этим кусочком почистить всю грязь между плитками. Оставить средство на 1 час. После – смыть чистой водой.

Уксус

Без проблем помыть швы между плиткой поможет такой раствор: в емкость налить белый уксус и добавить одну столовую ложку любой жидкости для мытья посуды. не забудьте перемешать, затем возьмите старую зубную щетку, окуните ее в жидкость и промойте все швы между плиткой.

Помните, чтобы очистить много грязи, придется приложить немного усилий.

А если вы не можете использовать этот способ из-за неприятного запаха уксуса, добавьте в жидкость несколько капель эфирного масла. К примеру, чайного дерева, лаванды или лимона.