Чем отсрочка отличается от бронирования: главные отличия и способы оформления

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН.ua

Реклама

В Украине в период действия военного положения существует несколько механизмов, позволяющих военнообязанным избежать призыва на военную службу во время мобилизации, — это отсрочка и бронирование.

Хотя оба варианта предоставляют военнообязанному одинаковую возможность на определённое время не поступать на службу, между ними есть существенная разница, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Реклама

Прежде всего, они отличаются тем, кто именно имеет право их оформить, какие для этого требуются основания и как проходит сама процедура получения. Если отсрочку человек обычно оформляет лично в связи со своими жизненными обстоятельствами, то бронированием занимается работодатель, чтобы удержать работников на предприятии.

Реклама

Кто может получить отсрочку от мобилизации и как её оформить

Отсрочка — это личное право военнообязанного на временное освобождение от призыва во время мобилизации. Она предоставляется в связи с индивидуальными жизненными обстоятельствами человека или его определенным статусом.

Перечень оснований для получения отсрочки закреплен в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». К ним относятся:

семейные обстоятельства (например, содержание трёх и более детей);

состояние здоровья;

получение образования по дневной или дуальной форме;

другие предусмотренные законодательством социальные обстоятельства.

Инициатором оформления отсрочки является сам военнообязанный. Поскольку это его личное право, именно военнообязанный должен собрать документы и обратиться с заявлением об оформлении.

Реклама

Сделать это можно несколькими способами. Самый простой и быстрый способ — подать электронное заявление через приложение «Резерв+». Кроме того, подать документы можно и лично, обратившись в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

На какой срок предоставляется отсрочка

Отсрочка остается в силе до тех пор, пока сохраняется сама причина, по которой она была предоставлена.

Более 90% отсрочек продлеваются автоматически — без дополнительных посещений учреждений, сбора новых справок или повторных заявлений. Это правило одинаково удобно как для тех, кто оформлял отсрочку в электронном виде через «Резерв+», так и для тех, кто обращался лично через ЦНАП.

Реклама

Что такое бронирование и как оно оформляется

Бронирование — это отдельный механизм, представляющий собой разновидность отсрочки, однако он связан не с личными обстоятельствами человека, а с его профессиональной значимостью для обеспечения функционирования государства и экономики.

Правила бронирования определены статьёй 25 Закона № 3543-XII и постановлением Кабинета Министров Украины № 76. Этот механизм создан для того, чтобы защитить от призыва сотрудников компаний, организаций и учреждений, признанных критически важными для экономики или жизнедеятельности страны.

Инициатором бронирования может быть только работодатель — руководитель или уполномоченное им лицо предприятия, учреждения или организации. Забронировать работников работодатель может через портал «Дія».

Предоставление информации осуществляют руководители или уполномоченные представители соответствующих организаций.

Как долго действует бронирование

Для сотрудников предприятий, имеющих критически важное значение, срок бронирования может составлять до 12 месяцев. По истечении этого срока процедуру необходимо пройти заново.

Чем отличается отсрочка от бронирования

Основными отличиями между этими механизмами являются: основания для получения и круг лиц, уполномоченных их оформлять.

Отсрочка:

зависит от личных обстоятельств военнообязанного;

оформляется по инициативе самого гражданина;

действует до тех пор, пока существует основание для её предоставления.

Бронирование:

связано с работой человека и его значением для функционирования предприятия или государства;

оформляется работодателем;

имеет определённый срок действия, в частности до 12 месяцев для работников критически важных предприятий.

Итак, отсрочка — это личное право каждого человека, зависящее от его индивидуальных обстоятельств, тогда как бронирование — это государственный механизм, призванный удержать ценных специалистов в стратегически важных отраслях. Обе процедуры действуют параллельно и дополняют друг друга в общей системе мобилизации.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Донецком областном ТЦК и СП пояснили, что получение повестки не означает немедленную мобилизацию или отправку в воинскую часть, поскольку цель вызова может быть различной. Среди оснований — постановка на воинский учет, уточнение учетных данных, прохождение медосмотра или призыв во время мобилизации при наличии законных оснований, поэтому в ТЦК советуют внимательно проверять указанную в повестке цель вызова.

Стоит отметить, что «красный статус» в приложении «Резерв+» часто означает, что на человека объявлен розыск из-за неявки по повестке или другого нарушения правил воинского учета.

Адвокат Валентин Дупак рассказал, что решить эту проблему можно несколькими способами — уплатой штрафа через приложение, личным обращением в ТЦК с соответствующими документами, письменным заявлением или обжалованием действий ТЦК в суде, если учреждение отказывается исключить лицо из реестра «Оберіг» без законных оснований.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров