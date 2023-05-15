Чем подкормить чеснок весной, чем удобрить в мае, чтобы получить отличный урожай

Чем сейчас нужно подкормить чеснок и как это сделать

Время для подкормки нужно выбирать обдуманно, поскольку чеснок не любит чрезмерного увлажнения и от избытка влаги может загнить. Лучше всего совмещать полив посадок с подкормкой. Минеральные удобрения чередуются с органикой. После того как питательный раствор впитается в почву, междурядья нужно разрыхлить.

Чем подкармливать чеснок в мае

В самом начале вегетационного периода, когда активно нарастают листья, чесноку нужен азот.

Рассказываем, какие удобрения, содержащие азот, лучше всего подойдут для весенней подкормки чеснока и лука.

Если подкормка производится впервые, лучше использовать аммиачную селитру. На 10 л воды требуется две столовые ложки селитры.

Чаще растения подпитывают мочевиной (карбамидом). На 10 л воды требуется только полторы ложки мочевины.

Еще одно хорошее азотное удобрение – аммиак. В 10 л воды разводят 3 ст. л 10-процентного аммиака.

Воспользоваться можно любым раствором. Одно ведро раствора используется на 5 м2 посадок. Осторожно следует обращаться с нитратом аммония, поскольку это вещество сильно нагревается под солнечными лучами и может вызвать пожар, если попадет на опилки, торф или сухую солому.

В период формирования и созревания головок чеснока необходимы калий и фосфор. Для вторичной подкормки берут такие комплексные удобрения как нитроаммофоску, нитрофоску или калийную соль.

Читайте также: