Чем подкормить чеснок весной: народные средства против болезней и вредителей

Чем подкормить чеснок весной: народные средства против болезней и вредителей

Читайте в материале ТСН.ua, чем подкормить чеснок весной, чтобы он не желтел и дал хороший урожай.

Причины, почему чеснок желтеет

Часто бывает, что чеснок, еще вчера радовавший глаз зелеными стеблями, вдруг становится желтым и начинает высыхать из кончиков. Чтобы эффективно бороться с этой проблемой, нужно сначала установить ее причину:

избыток или недостаток влаги – в этом случае дополнительно подкармливать растение не нужно, стоит лишь правильно поливать (если стоит сухая теплая погода – обильно, а если есть избыток влаги – прекратить поливы на 10-14 дней);

вредители или заболевания – фузариоз, луковая муха, бактериальная гниль, нематода и другие способны поразить растение на любом этапе его развития и нужно знать, чем подкормить чеснок, чтобы не желтел из-за болезней или насекомых;

нехватка питательных веществ, микро- и макроэлементов – не забывайте регулярно подкармливать чеснок, особенно уделяя внимание тем, которые не первый год растут на одном и том же месте.

Также причиной пожелтения чеснока иногда становится кратковременный заморозок. Нежные стебли легко повреждаются. Если так произошло, следует опрыскивать растения специальными препаратами для восстановления.

Чем подкормить чеснок весной, если дело в недостатке питательных веществ

Чем подкормить чеснок весной: если он желтеет / Фото: pixabay.com

Слабость, плохой прирост, слабое развитие – это означает, что растению не хватает азота и калия. Чем подкормить чеснок в таком случае? Для этого прекрасно подойдут народные средства.

древесный пепел – он помогает головкам чеснока лучше развиваться, а еще делает растение менее восприимчивым к вредителям, чтобы подпитить хватит всего лишь рассыпать пепел после полива;

мульчирование с перегноем или куриным пометом – если вы будете использовать куриный помет, помните, что он должен полежать не менее 2 лет;

мочевина – чтобы создать раствор нужно взять 2 столовые ложки мочевины на 7-8 литров воды, а затем полить им грядку, обращая внимание на прикорневую подкормку.

Чем подкормить чеснок, когда он желтеет из-за болезней и вредителей

Если растение не подмерзло, растет на плодородной почве, получает достаточно влаги, но все равно пожелтело, причина может быть во вредителях, бактериальной гнили или фузариозе. Конечно, в этом случае лучше всего выполнять профилактику, но если чеснок уже заболел, нужно спасать растения.

При фузариозе спасать чеснок можно только химией и специальными средствами против этого заболевания, а вот против вредителей (журчалка, долгоносик, луковая муха) можно использовать и народные средства. Чем подкормить чеснок весной, если его поразили вредители: