Чем подкормить малину в мае, чтобы собрать много вкусных ягод

Чем подкормить малину в мае, чтобы собрать много вкусных ягод

Главная задача садовода в мае – поддержать плодовые культуры в период заморозков, которые довольно часто встречаются в этот период ночью, защитить от вредителей и удобрить. Как ухаживать в мае за малиной чтобы получить большой урожай — в материале ТСН.ua

Когда первые обрезки и обработка почвы уже сделаны, не следует складывать руки и ждать появления ягод малины, нужно приступить к подкормке кустов.

Важно, если погода не балует дождями, нужно придерживаться регулярного графика полива малины – один раз в неделю поливать из расчета десять литров воды на куст.

Самое главное в этот период всячески подкармливать малину.

Органикой. В период цветения малину можно подкормить перепревшим лошадиным и коровьим навозом, разложив его под кусты и полив водой.

Минеральными удобрениями. Достаточно подкормить малинник раствором аммиачной селитры. Раствор готовится в пропорции 3 г на 15 литров воды. Перед внесением раствора почву нужно разрыхлить. Готовый раствор вносится в расчете на один квадратный метр.

Народными средствами. Отлично работают для хорошего урожая малины дрожжи. Чтобы сделать раствор для полива, один пакетик сухих дрожжей растворяют в одном ведре воды. Для лучшего брожения добавляют три столовых ложки сахара и оставляют на несколько часов. Концентрат разводят чистой водой в соотношении 1:5 и поливают малину.

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