Чем подкормить помидоры после высадки, на стадии соцветия и плодоношения.

Для получения хорошего урожая помидоров важно все – и правильно выбранное время для рассады, и уход, и подкормки. При этом следует использовать такие удобрения для томатов, которые будут отвечать всем потребностям растения в определенный период его развития. Читайте в материале ТСН, чем подкормить помидоры.

Помните об ограниченном количестве подкормки

Где бы вы ни выращивали помидоры — на грядке или в теплице — не следует перекармливать растение в желание получить больший урожай. Специалисты рекомендуют подкармливать помидоры даже на самой бедной почве не чаще 1 раза в 14 дней. Если же растениям всего хватает, можно даже не вносить удобрения. В идеале должно хватать "качественной" подкормки земли перед высадкой рассады. На весь период плодоношения подкармливать помидоры нужно примерно 3-4 раза. Однако при необходимости можно добавлять дополнительные процедуры.

Состояние растения – лучший ориентир для подпитки

Если вы выращиваете помидоры впервые и еще не знаете, как часто их нужно подкармливать, нужно обращать внимание на внешний вид кустов и то, как они растут. Помидоры – такое растение, которое будет четко сигнализировать о своих проблемах на каждом этапе вегетации. Если рассада выглядит нормально, листья зеленого цвета, они активно растут, растение цветет, а затем быстро завязывает плоды – тех веществ, которые есть в почве, помидорам хватает. А вот любые отклонения от нормы указывают на недостаток удобрений:

Хлороз, скручивание и осветление листьев, мелкие листья, небольшие плоды, задержка роста – недостаток азота. А когда этого вещества слишком много, растение будет слишком сильно расти, но не плодоносить. Листья становятся фиолетовым, заворачиваются вверх, сами помидоры перестают расти — недостаток фосфора. Листья становятся мелкими, морщинистыми, его цвет выгорает или становится пестрым — недостаток калия.

При любом состоянии растения следует помнить, что помидорам нужен азот на этапе роста, а вот калий и форсфор – когда начинается период цветения и плодоношения.

Чем подкормить помидоры после высадки

Чем подкормить помидоры после высадки / Фото: Pexels

Сразу после высадки беспокоить растения не следует. В этот период рекомендовано даже в первый раз полить их только через 7-10 дней. Так они скорее адаптируются к новому месту и начнут наращивать корешки. А первую подкормку помидоров следует начинать не раньше чем через 14 дней. И только в случае, если не проводившаяся подготовка почвы или растения выглядят слабыми.

Чем подкормить помидоры после высадки? Подойдут следующие минеральные удобрения:

нитроаммофоска (слабый раствор) – на 10-15 кустов требуется одно ведро воды и 1 столовая ложка удобрения;

раствор из самостоятельно смешанных удобрений – сюда можно добавить 15 г калийных, 25 г азотных, 40 г фосфатных удобрений на одно ведро воды (поливать в количестве 600-700 мл на один кустик).

Также можно использовать и биоальтернативу минеральным удобрениям:

"зеленое" удобрение из сорняков крапивы, одуванчика и сидератов – ведро нужно наполнить измельченными растениями на треть, залить водой, плотно накрыть крышкой и оставить на 10 дней (после переброжения из смеси готовят ферментированный настой в соотношении 1:10);

органические удобрения + дрожжи — как подкормить помидоры дрожжами: пригоршня золы, 500 г курицы или гноя, 300 г молочной сыворотки, 100 г дрожжей, несколько кг измельченного одуванчика или крапивы заливают 10 л воды и настаивают 1 недели 10);

курицы или навоз — настой навоза или курицы разводят в воде (пропорция 1:10).

Также можно использовать уже готовые биоудобрения, продаваемые в специализированных магазинах. Все эти народные средства можно использовать вместе с минеральными удобрениями для улучшения результата. Если вы заметили, что рост помидоров приостановился, подкормку можно повторить через 2 недели.

Чем подкормить помидоры в период второго соцветия

Чем подкормить помидоры в период второго соцветия / Фото: pixabay.com

Когда на кустах начала активно развиваться второй кисть с цветами, помидоры нуждаются в фосфоре и калии. Если у почвы этих ресурсов не хватает, нужно вносить удобрения.

В этот период следует применять следующие минеральные удобрения:

двойной суперфосфат и сульфат калия – на 10 литров воды требуется 1 столовая ложка первого и 1 чайная ложка второго (этого должно хватить на 10 кустов);

специальные микроудобрения для помидоров – здесь следует внимательно читать инструкцию от производителя.

Прекрасной биоальтернативой минеральным удобрениям могут стать следующие народные средства:

курицы или гной — на 10 литров воды;

органические удобрения + дрожжи — вам понадобится пригоршня золы, 500 г курицы или гноя, 300 г молочной сыворотки, 100 г дрожжей, несколько кг измельченного одуванчика или крапивы заливают 10 л воды и настаивают 14 недель (потой разводят водой в пение;

настой из пепла – 2 стакана развести в 10 л воды и оставить на 2 суток, перед использованием нужно процедить;

отвар из луковой шелухи — на 2 л воды требуется 1 л луковой шелухи, которую кипятят в течение 10-15 минут, процеживают и разводят в ведре воды;

настой из банановых шкурок – на 1 л воды нужно мелко нарезать 2-3 шкурки, настаивать 2-3 дня;

специальные биоудобрения – разводить по инструкции.

Как еще подкормить помидоры дрожжами? Сделать дрожжевую закваску. На ведро теплой воды берите 100 г сухих или свежих дрожжей, добавьте сахар и разведите смесь с водой после брожения (соотношение 1:5).

Чем подкормить помидоры в период появления первых плодов

Чем подкормить помидоры в период наливания первых плодов. / Фото: Pexels

Когда начинают появляться первые плоды, нужно подумать о последней подкормке помидоров. Оно поможет повысить стрессоустойчивость растения, защитить его от болезней и удовлетворит потребность в микроэлементах. В этот период помидоры нуждаются в подкормке бором и магнием.

Можно использовать следующие минеральные удобрения:

комплексная смесь удобрений (например, нитрофоска) – на 2 квадратных метра грядки нужно взять 1 столовую ложку удобрения и 10 л воды;

калийно-фосфорная смесь – на 1 куст возьмите 6 г удобрения и 1 л воды;

микроудобрения для помидоров – читайте инструкцию от производителя.

Также есть и биоальтернативы, которые можно использовать на своей грядке или в теплице:

раствор молока и йода – на ведро воды требуется 1 л молока и 10 капель йода, подкормка внекорневая (1 л удобрения на 1 куст);

настой из бархатцев, одуванчика, чеснока и других зеленых удобрений – лучше всего подойдут пряные и инсектицидные растения.

Чем подкормить помидоры во время активного плодоношения и нужно ли это делать

Чем подкормить помидоры, когда они уже плодоносят / Фото: Pexels

Подкармливать помидоры в этот период нужно только в том случае, если действительно есть потребность в подкормке. То есть, когда растениям не хватает ресурсов из почвы. Также следует помнить, что подкормку обязательно останавливают за несколько недель до уборки урожая. Для подкормки используют те же средства, что и в период начала плодоношения.