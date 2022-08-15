Чем подкормить садовые и комнатные цветы, если они перестали расти: это средство есть в каждом доме

Гибель или замедление роста комнатных или садовых цветов изрядно огорчает садоводов. Как подкормить цветы, чтобы они продолжали расти – читайте в материале ТСН.ua.

Растения, которые перестали расти и радовать глаз своим пышным цветением, нужно правильно подкармливать. Только после этого они "оживут".

Часто бывает, что комнатные и садовые цветы перестают расти из-за невозможности усвоения микро- и макроэлементов, которые есть в почве. Если вы все перепробовали, но проблема остается, стоит попробовать применить обычный столовый уксус. Это вещество найдется на каждой кухне и его можно назвать настоящим "спасителем" растений.

Как подкормить цветы с помощью столового уксуса

Для этого нужно приготовить специальный раствор: на 10 литров воды (ведро) добавить 1 стакан (200 мл) столового 9% уксуса. Тщательно перемешать смесь. Рекомендуется подливать этот раствор под корень каждого переставшего расти цветка.

Чтобы сделать раствор более эффективным, можете добавить к 200 мл столового 9% уксуса скорлупу от 5 яиц (предварительно ее нужно мелко растолочь). Смесь должна настаиваться в течение одних суток. Не забудьте взбалтывать раствор несколько раз в день. На следующий день его нужно процедить, добавить 10 литров воды и просто полить цветы.