Чем подкормить смородину в июне: удобрения и народные рецепты

Смородина бывает красной, черной, белой, а еще желтой, оранжевой и даже фиолетовой. Это одна из самых популярных ягод среди украинских садоводов. Однако получить хороший урожай не так-то просто. Читайте в материале ТСН.ua, чем подкормить смородину в июне.

Именно в июне ягодные кустарники начинают формировать урожай. А потому в это время очень важно, чтобы растение получало достаточное количество питательных веществ. Залогом получения крупных и сладких ягод является внесение в июне удобрений под кусты смородины. Потому что в начале лета начинается формирование плодов и активный рост побегов.

Когда лучше подкармливать смородину

Если вы не подкармливали ягодные кустарники осенью, не забудьте внести удобрения в самом начале весны, когда сойдет снег. Тогда растение просыпается и пускает первые побеги.

Если вы осенью удобрения вносили, новую порцию нужно добавлять уже в период цветения (начало июня) и когда формируются завязи.

Чем подкормить смородину в июне: варианты удобрений

Ягодный кустарник нужно подкармливать минеральными и органическими удобрениями. Прекрасно подходят также народные рецепты.

Какие минеральные удобрения подходят

Для смородины лучше подбирать минеральные удобрения, в состав которых входят концентрированные быстродействующие соли. В начале июня отличным вариантом будет подкормка с помощью фосфорно-калийных удобрений. Дозировка на одно растение такова: 10-12 г суперфосфата или 8-10 г сульфата калия растворить в воде и внести под кустик.

Когда формируются завязи (конец июня – начало июля), смородину подкармливают еще раз. На этот раз вносят древесный пепел (под цветную смородину 200 г на один кустик, а под черную – 100-150 г).

Органические удобрения

Чем подкормить смородину в июне: минеральные, органические удобрения и народные средства / Фото: pixabay.com

Органические удобрения отличаются природным происхождением (компост, торф, помет, навоз). Когда они разлагаются, то образуют соединения, стимулирующие развитие полезных бактерий и микроорганизмов. Они помогают растению быстрее извлекать из почвы питательные вещества.

В июне используют следующие органические удобрения:

перепревший навоз нужно развести с водой (соотношение 1:5) – на взрослый куст нужно 1 ведро такого удобрения, а на молодой – полведра (свежий навоз заливают водой на 3-4 дня и только потом используют);

нужно развести с водой (соотношение 1:5) – на взрослый куст нужно 1 ведро такого удобрения, а на молодой – полведра (свежий навоз заливают водой на 3-4 дня и только потом используют); птичий помет нужно смешать с водой (соотношение 1:2) – на взрослый куст 1 ведро раствора, а на молодой – 1/2 ведра.

Компост и перегной не содержат азота, поэтому их можно использовать в течение всего лета. Также ими можно мульчировать почву после поливки.

Народные рецепты

Эти средства используют как дополнение к органическим и минеральным удобрениям, потому что они не могут их заменить в полной мере. Наиболее популярные: