Чем подкормить смородину в июне: удобрения и народные рецепты

Смородина бывает красной, черной, белой, а еще желтой, оранжевой и даже фиолетовой. Это одна из самых популярных ягод среди украинских садоводов. Однако получить хороший урожай не так-то просто. Читайте в материале ТСН.ua, чем подкормить смородину в июне.
Именно в июне ягодные кустарники начинают формировать урожай. А потому в это время очень важно, чтобы растение получало достаточное количество питательных веществ. Залогом получения крупных и сладких ягод является внесение в июне удобрений под кусты смородины. Потому что в начале лета начинается формирование плодов и активный рост побегов.
Когда лучше подкармливать смородину
Если вы не подкармливали ягодные кустарники осенью, не забудьте внести удобрения в самом начале весны, когда сойдет снег. Тогда растение просыпается и пускает первые побеги.
Если вы осенью удобрения вносили, новую порцию нужно добавлять уже в период цветения (начало июня) и когда формируются завязи.
Чем подкормить смородину в июне: варианты удобрений
Ягодный кустарник нужно подкармливать минеральными и органическими удобрениями. Прекрасно подходят также народные рецепты.
Какие минеральные удобрения подходят
Для смородины лучше подбирать минеральные удобрения, в состав которых входят концентрированные быстродействующие соли. В начале июня отличным вариантом будет подкормка с помощью фосфорно-калийных удобрений. Дозировка на одно растение такова: 10-12 г суперфосфата или 8-10 г сульфата калия растворить в воде и внести под кустик.
Когда формируются завязи (конец июня – начало июля), смородину подкармливают еще раз. На этот раз вносят древесный пепел (под цветную смородину 200 г на один кустик, а под черную – 100-150 г).
Органические удобрения
Органические удобрения отличаются природным происхождением (компост, торф, помет, навоз). Когда они разлагаются, то образуют соединения, стимулирующие развитие полезных бактерий и микроорганизмов. Они помогают растению быстрее извлекать из почвы питательные вещества.
В июне используют следующие органические удобрения:
- перепревший навоз нужно развести с водой (соотношение 1:5) – на взрослый куст нужно 1 ведро такого удобрения, а на молодой – полведра (свежий навоз заливают водой на 3-4 дня и только потом используют);
- птичий помет нужно смешать с водой (соотношение 1:2) – на взрослый куст 1 ведро раствора, а на молодой – 1/2 ведра.
Компост и перегной не содержат азота, поэтому их можно использовать в течение всего лета. Также ими можно мульчировать почву после поливки.
Народные рецепты
Эти средства используют как дополнение к органическим и минеральным удобрениям, потому что они не могут их заменить в полной мере. Наиболее популярные:
- Очистки картофеля – в их состав входит большое количество крахмала, а потому они достаточно эффективны. Для приготовления удобрения следует залить картофельные очистки водой (соотношение 1:1) и настаивать в течение месяца. Перед подкормкой концентрат еще раз разводят водой (соотношение 1:10). Поливают с расчетом 1 ведро на куст. Такая подкормка отлично подходит в период формирования ягод.
- Готовый крахмал – если нет возможности использовать очистки, можно взять картофельный крахмал (100 г на 2,5 литра воды). Из него нужно сварить что-нибудь вроде киселя, развести в ведре воды и поливать этим раствором смородину.
- Хлеб – в хлебобулочных изделиях содержатся дрожжи, которые стимулируют рост растения. Такая подкормка способна значительно улучшить структуру почвы, усилить деятельность живых микроорганизмов. Для подкормки можно использовать свежий или черствый хлеб. Его складывают в ведро, заливают теплой водой, накрывают и оставляют в теплом месте семь дней. Когда удобрение готово, его нужно процедить и разбавить водой (соотношение 1:10).
- Сорняки – для приготовления настоя подходят даже свежие сорняки. Их нужно сложить в бочку и залить водой, затем накрыть плёнкой, разместить на солнце и оставить на 1-2 недели. Когда перестанет образовываться пена, а само удобрение станет светлее, значит, раствор готов. Его нужно развести водой (соотношение 1:10).
- Кофейная гуща – она насыщает почву азотом, значительно улучшает его структуру. Перед внесением этого удобрения кофейную гущу нужно смешать с грунтом, а затем подсыпать под кусты.
- Банановая кожура — она богата кальцием и калием, поэтому прекрасно подходит как удобрение для смородины. Кожуру просто вкапывают рядом с кустом. В почве оно быстро перегнивает и растение получает необходимые вещества.