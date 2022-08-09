Чем полезны кабачки: три необычных способа использования этих овощей

Кабачки – очень полезные овощи. Из них можно приготовить множество разнообразных блюд. Однако существуют еще способы использования кабачков. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Детоксикация организма

В состав кабачков входят: клетчатка, пищевые волокна, большое количество витаминов, макро- и микроэлементов. Именно поэтому, если вы не знаете, чем полезны кабачки, обратите внимание на их свойство очищать организм от токсинов. Также эти овощи помогают нормализовать баланс микрофлоры в кишечнике и возобновить работу ферментных систем.

Как использовать кабачки для детоксикации организма? Употреблять овощ нужно в сыром виде. Можно приготовить фреш на основе сока кабачков, тыквы, огурцов и моркови. Или взять один стакан нежирного кефира, петрушку, сельдерей и добавить 200 г натертых сырых кабачков.

Такие простые напитки помогут вывести из организма лишнюю жидкость, что уменьшит отеки. Эта особенность кабачков очень важна для тех, кто борется с целлюлитом.

Лишение лишнего веса

Кабачки помогают унять голод и нормализовать обменные процессы. А еще в 100 г этого овоща всего 72 калории, много пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов.

Чтобы усилить эффект от кабачков, нужно обратить внимание на следующие правила:

диетологи рекомендуют их употреблять с зелеными овощами;

не стоит очищать кожуру – большая часть полезных веществ остаются в ней.

А еще, если вы всерьез задумались над тем, чем полезен кабачок и как снизить вес, добавляя его в свой рацион, нужно исключить сладости, копченую, жирную и жареную пищу.

Чем полезен кабачок в косметологии

Кабачки богаты ацетилсалициловой и фолиевой кислотой, ретинолом и другими биоактивными веществами. Именно поэтому этот овощ оказывает положительное влияние на состояние кожи.

Если придерживаться кабачковой диеты, у организма начнет выделяться большое количество эластина и коллагена. Благодаря им исчезает так называемая сосудистая сетка и пигментные пятна, а сама кожа становится менее чувствительной к внешним раздражителям. Одновременно восстанавливается pH-баланс кожи, увеличивается ее увлажненность, разглаживаются небольшие морщинки.