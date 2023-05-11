Чем прикормить клубнику весной, чтобы получить большой урожай ягод: рецепты народных удобрений

Какими удобрениями подкормить клубнику весной во время цветения и завязи.

За весь вегетационный период клубнику нужно подкармливать трижды – осенью, весной и летом. Такой подкормки клубника нуждается потому что она на одном и том же месте растет несколько лет.

Рассказываем, какими натуральными удобрениями лучше подкармливать клубнику, когда и как это лучше делать.

В солнечную погоду процедуру лучше проводить ранним утром или поздно вечером. Если на улице пасмурно, то смело делайте это днем.

Для правильной подкормки клубники нужно знать, сколько лет растению.

Во время посадки клубники ее удобряют золой. Поэтому в первый год после посадки растения ее больше подкармливать не нужно.

На второй год можно подкармливать растение как минеральными, так и органическими удобрениями, на третий год подкармливают минеральными удобрениями. В дальнейшем чередуют минеральные удобрения с органическими.

Ранней весной, когда только растает снег, первым вносится удобрение, содержащее азот.

Приготовить самостоятельно азотное удобрение можно из куриного помета. Для этого разведите его в воде и дайте настояться 4 дня, после этого полейте клубнику.

Или можно развести в 10 литрах воды два стакана коровяка и одну ст.л сульфата аммония. Под каждый куст вносите по одному литру раствора.

Весной, до появления первых цветочков, растение подпитывают раствором борной кислотой. Чтобы его приготовить, растворите в 10 л воды 1 ч.л борной кислоты, 30 капель йода и 1 стакан древесной золы. Тщательно перемешайте и полейте кусты.

До цветения клубники хорошо подкормить ее раствором йода. Для этого в 10 л ведре разведите 10 капель йода и полученным раствором опрыскивайте культуру до появления цветочков. Затем в течение лета повторяйте данную процедуру с интервалом десять дней.

Следующую подкормку проводят, когда клубника начинает цвести, примерно в мае-июне. В этот период клубника нуждается в калии. Много калия содержит коровяк, можно для подкормки использовать раствор сернокислого цинка (0,02%) или растворить одну чайную ложку селитры калиевой в 10 л воды.

Во время цветения клубники требуется не только калий, улучшает завязывание бутонов и борная кислота. Чтобы подкормить клубнику, нужно в 10 л воды развести по 2 г марганцовки и борной кислоты и 1 литр золы. Полейте этим раствором грядку после обычного полива.

Опытные хозяева для подкормки используют хлеб, замачивают в теплой воде и настаивают в течение недели. Перед использованием растворяют в воде и поливают кусты во время цветения.

Лучшим удобрением для клубники в период плодоношения является раствор коровяка с водой. Предварительно настаивают раствор в течение трех дней и поливают им кусты.

Хорошей подкормкой для клубники будут и дрожжи. Замочите в 500 мл теплой воды 200 г свежих дрожжей. Через 20 минут эту смесь растворите в 9 литрах жидкости и полейте кусты.

Можно полить клубнику раствором простокваши, разбавьте его с водой и подживите клубнику — не ближе чем в 10 сантиметрах от кустика.

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