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- Украина
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Нож против ветеранов войны: в Нововолынске мужчина порезал военных ТЦК
В Нововолынске задержан 46-летний мужчина, который порезал ножом двух военнослужащих ТЦК.
В Нововолынске на Волыни мужчина ножом порезал военнослужащих ТЦК, когда те проводили мероприятия оповещения
Об этом сообщает оперативное командование «Запад» на официальной странице Facebook.
Инцидент произошел сегодня, 12 августа, в Нововолынске Волынской области во время проведения мер оповещения военнослужащими Владимирского РТЦК совместно с представителями Нацполиции.
В результате один военнослужащий получил ножевое ранение брюшной полости и был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, медики оказывают необходимую помощь. Второй военнослужащий получил повреждение руки. После оказания медицинской помощи его состояние удовлетворительное.
В ТЦК подчеркнули, что их военнослужащие, выполнявшие задачи в составе группы оповещения, имеют опыт участия в боевых действиях. До прохождения службы в ТЦК они были переведены по состоянию здоровья.
Что рассказали в полиции
В полиции подтвердили, что во время проверки документов мужчина нанес ножевые ранения военнослужащим и скрылся
Местные полицейские оперативно установили нападающего: это житель Нововолынска, 1978 года рождения. Он уже задержан. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Продолжаются следственные действия.
Ранее в Одесской области мужчина с ножом напал на работников ТЦК во время мобилизационных мероприятий, в результате чего они оказались в реанимации.