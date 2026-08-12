Нож против ветеранов войны: в Нововолынске мужчина порезал военных ТЦК

На Волыни мужчина с ножом напал на работников ТЦК: один военный в тяжелом состоянии / © ТСН

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В Нововолынске на Волыни мужчина ножом порезал военнослужащих ТЦК, когда те проводили мероприятия оповещения

Об этом сообщает оперативное командование «Запад» на официальной странице Facebook.

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Инцидент произошел сегодня, 12 августа, в Нововолынске Волынской области во время проведения мер оповещения военнослужащими Владимирского РТЦК совместно с представителями Нацполиции.

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В результате один военнослужащий получил ножевое ранение брюшной полости и был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, медики оказывают необходимую помощь. Второй военнослужащий получил повреждение руки. После оказания медицинской помощи его состояние удовлетворительное.

В ТЦК подчеркнули, что их военнослужащие, выполнявшие задачи в составе группы оповещения, имеют опыт участия в боевых действиях. До прохождения службы в ТЦК они были переведены по состоянию здоровья.

Что рассказали в полиции

В полиции подтвердили, что во время проверки документов мужчина нанес ножевые ранения военнослужащим и скрылся

Местные полицейские оперативно установили нападающего: это житель Нововолынска, 1978 года рождения. Он уже задержан. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Продолжаются следственные действия.

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Ранее в Одесской области мужчина с ножом напал на работников ТЦК во время мобилизационных мероприятий, в результате чего они оказались в реанимации.

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