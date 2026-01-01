Чем Россия атаковала Украину в новогоднюю ночь и сколько произошло "прилетов"

Силы ПВО отражали атаку российских дронов в ночь на 1 января / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В новогоднюю ночь на 1 января Россия атаковала Украину 205 ударными дронами типа «Шахед», «Гербера» и беспилотниками других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские дроны атаковали Украину из Орла, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерово, Чауды, Гвардейского и Донецка. Около 130 выпущенных БпЛА — это «Шахеды».

Вражескую воздушную атаку отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 ПВО сбила/подавила 176 дронов типа «Шахед», «Гербера» и других типов на севере, юге и востоке Украины.

В то же время произошло попадание 24 ударных беспилотников на 15 локациях.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!» — призвали в Воздушных силах.

Напомним, в новогоднюю ночь Россия массированно атаковала Волынскую область «Шахедами», попав в объекты критической инфраструктуры. Из-за попаданий и пожара, в частности в Луцке и Ковельском районах, без электроэнергии остался 103 341 абонент.

Кроме того, за несколько минут до Нового года российские дроны атаковали критическую энергетическую инфраструктуру Одесской области, вызвав пожар на одном из объектов. Из-за удара возникли перебои с электроснабжением предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Одессы.