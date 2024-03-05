Чем россияне пытаются компенсировать потери 13 бортов авиации: ответ Гуменюк

Потеря самолетов – серьезный, в том числе психологический, удар по РФ.

Россияне пытаются компенсировать потерю более 10 бортов авиации увеличением активности дронов. Их используют для разведки, хотя они менее эффективны.

Об этом сообщила руководительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

За последние несколько дней фиксируют ежесуточно 100-130 пролетов. Используются дроны как на линии столкновения, так и несколько глубже.

"Враг пытается компенсировать количеством, уже как не качеством", — подчеркнула Гуменюк.

Также оккупанты не применяют самолеты тактической авиации РФ, которые служили для ударов КАБами. Они держатся подальше, в акватории Черного и Азовского морей. Оттуда ими пытаются продолжать сбор информации.

"Но этот процесс усложнен, поскольку оборудование этих самолетов не соответствует мощностям А-50. А самого А-50, хотя он у россиян еще есть, мы не наблюдаем уже около недели", — подытожил Наталья Гуменюк.

Напомним, ВСУ за две недели уничтожили больше Су-34, чем РФ производит за год. Стало известно, сколько самолетов осталось.

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