"Чем тот АТОшник лучше меня, что он сделал для Украины": под Одессой депутат от ЕС возмутился выделением земли участникам АТО (видео)

Депутат выразил свое недовольство большим количеством в списке бойцов АТО, которым должны выделить землю.

В Одесской области на сессии городского совета Подольска вспыхнул скандал из-за выделения 2 га земли бойцам АТО. Один из депутатов возмутился этим и обратился к собравшимся, чтобы прекратили выделять землю участникам войны на востоке Украины.

Видео конфликта в сессионном зале выложили в телеграмм-канале Одесса INFO.

На кадрах видно, как при обсуждении вопроса выделения бойцам АТО/ООС 2 га земли произошла ссора. Один из депутатов спросил, всем ли бойцам уже выдали участки, на что другой депутат возмутился и высказал свое недовольство.

"Чем тот АТОшник лучше меня, что он сделал для Украины или для города? Говорят, 24-м людям выдали — достаточно", — сказал депутат от "Европейской солидарности" Владимир Колесник.

Читатели телеграмм-канала возмутились высказываниями депутата.

Потому, что они на войне, а не как депутаты сидят и просиживают штаны.

Честно я благодарна тем людям, которые воюют на Донбассе, поскольку сама бы туда в жизни не поехала и из родных никого бы не пустила. Страшно. Даже за зарплату — все же жизнь дороже. А АТОшники заслуживают землю, потому что для страны они много делают. Легко сказать, что там они в окопах просто сидят — вот только там никогда не знаешь, что будет через 10 минут. Храни Господь, ведь они защищают нашу страну от нечестии ..

Да и не всем АТОшникам дают землю.

Я не понимаю, разве не нашлось человека, который бы встал и этому наглому депутату рот бы закрыл.

Вот пусть эти депутаты и пойдут в АТО, а потом придут и получат землю.

В Одессе депутат от ЕС возмутился выделением земли для бойцов АТО

Напомним, что в Торчине Волынской области возле остановки избили ветерана АТО. Несколько нетрезвых людей набросились на мужчину и стали его избивать после того, как он попросил от него отойти.

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