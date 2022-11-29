Чем убрать запах с холодильника, если долго не было света

Постоянная разморозка холодильников создает условия для порчи продуктов и образования неприятных запахов в холодильниках и морозильных камерах. Как избавиться от неприятных запахов, чем помыть холодильник, чтобы эти запахи исчезли, читайте в материале ТСН.ua

Из-за постоянных отключений электроэнергии страдает бытовая техника. В результате размораживания холодильников образуется застой влаги, которая портит продукты. Возникает неприятный запах. Иногда, чтобы от него избавиться достаточно холодильник хорошо помыть, но не всегда это помогает, не всегда есть специальные бытовые средства под рукой. Предлагаем воспользоваться народными способами борьбы с неприятными запахами.

Чем удалить неприятный запах в холодильнике

Уксус можно развести в воде и тщательно протереть весь холодильник.

можно развести в воде и тщательно протереть весь холодильник. Пищевую соду лучше размешать с водой до кашицеобразного состояния, нанести на стенки и полки, через 30 минут смыть.

лучше размешать с водой до кашицеобразного состояния, нанести на стенки и полки, через 30 минут смыть. Перекись водорода распылить по всей поверхности холодильника, через некоторое время протереть досуха.

распылить по всей поверхности холодильника, через некоторое время протереть досуха. Убрать запах можно попробовать с помощью лимона . Действенным этот способ будет если нужно избавиться от запаха мяса, рыбы, которые уже начали вонять. Для этого нужно соком лимона смочить тряпку или губку и хорошо протереть стенки холодильника.

. Действенным этот способ будет если нужно избавиться от запаха мяса, рыбы, которые уже начали вонять. Для этого нужно соком лимона смочить тряпку или губку и хорошо протереть стенки холодильника. Если воспользоваться нашатырным спиртом, можно "убить" сразу несколько зайцев, потому что нашатырный спирт не только борется за неприятным запахом, но и эффективен против микробов и растворяет жир. Но нашатырный спирт следует использовать с осторожностью. Сначала нужно воспользоваться другими способами, например уксусным раствором, и только, если запах после уксуса остался, использовать нашатырь. Нужно смешать несколько капель спирта в стакане воды и этим раствором протереть середину холодильника. Обязательно вытирайте насухо чистым полотенцем и оставьте холодильник проветриваться на ночь. Обязательно нужно позаботиться об безопасности – работать с нашатырем нужно в плотной медицинской маске и резиновых перчатках. Поэтому прибегать к нашатырю нужно в крайнем случае, когда уже ничего не устраняет запахи.

В случае, если нет возможности помыть холодильник, или даже после мытья зловонный запах остался, следует воспользоваться веществами или продуктами со свойством поглощать запахи.

Как убрать запах холодильника без мытья

Чтобы избавиться от запахов, можно воспользоваться продуктами и веществами, которые адсорбируют запахи:

Соду насыпать в тарелку и поставить в холодильник. Периодически соду нужно менять.

Цитрусовые. Разрежьте свежий фрукт на большие дольки, оставьте примерно на 2 дня. Цитрусовые не только впитывают запахи, но и являются природными ароматизаторами.

Как известно, хорошим адсорбентом является активированный уголь, он поглощает вредные вещества и запахи. Для этого нужно растолочь несколько десятков таблеток активированного угля и оставить в холодильнике.

Ломтики ржаного хлеба разложите на тарелках на полках холодильника. Но такое средство поможет только если вы предварительно вымоете прибор.

Прекрасным адсорбентом является и картофель. Она работает так же как и цитрусовые. Разрежьте на несколько частей картофелину и поместите в холодильнике на пару дней.

Воспользуйтесь недоваренным рисом для поглощения запахов на 5-6 дней в холодильнике, не больше. Если дольше, он сам станет источником неприятных запахов.

Поставьте чашку с зернами кофе в холодильник.

Разрезанное яблоко тоже можно оставить в холодильнике на несколько дней.

Соль или сахар поместите в любой емкости в холодильнике на долгое время.

Если запихнуть в холодильник бумагу, еще лучше газету, они тоже будут поглощать запахи.

Читайте также: