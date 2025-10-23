- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
Чем удивит погода украинцев — прогноз на 23 октября
Сегодня, по прогнозу синоптиков, ожидается теплая погода, в некоторых областях будет дождь.
Сегодня, 23 октября, в Украине осадков не ожидается. В некоторых северных областях небольшой дождь. Ветер 7-12 м/с.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Днем температура будет около +11.16°С. В восточных областях в дневные часы +8…13°С.
В Киеве облачно с прояснениями. Без осадков, ночью по области местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по Киевской области днем +11…16°С, в столице +14…16°С. Также в Киеве утром 23 октября ожидается туман, видимость 200-500 м, и уровень опасности, желтый.
Ранее сообщалось, что в Карпатах выпал снег. На горе Пип Иван столбики термометра показали 8 мороза.