В Украину вернулось тепло / © unsplash.com

Сегодня, 23 октября, в Украине осадков не ожидается. В некоторых северных областях небольшой дождь. Ветер 7-12 м/с.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Днем температура будет около +11.16°С. В восточных областях в дневные часы +8…13°С.

В Киеве облачно с прояснениями. Без осадков, ночью по области местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по Киевской области днем +11…16°С, в столице +14…16°С. Также в Киеве утром 23 октября ожидается туман, видимость 200-500 м, и уровень опасности, желтый.

Ранее сообщалось, что в Карпатах выпал снег. На горе Пип Иван столбики термометра показали 8 мороза.