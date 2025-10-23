ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

Чем удивит погода украинцев — прогноз на 23 октября

Сегодня, по прогнозу синоптиков, ожидается теплая погода, в некоторых областях будет дождь.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украину вернулось тепло

В Украину вернулось тепло / © unsplash.com

Сегодня, 23 октября, в Украине осадков не ожидается. В некоторых северных областях небольшой дождь. Ветер 7-12 м/с.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Днем температура будет около +11.16°С. В восточных областях в дневные часы +8…13°С.

В Киеве облачно с прояснениями. Без осадков, ночью по области местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по Киевской области днем +11…16°С, в столице +14…16°С. Также в Киеве утром 23 октября ожидается туман, видимость 200-500 м, и уровень опасности, желтый.

Ранее сообщалось, что в Карпатах выпал снег. На горе Пип Иван столбики термометра показали 8 мороза.

Дата публикации
Количество просмотров
65
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie