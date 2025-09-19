ТСН в социальных сетях

Украина
276
1 мин

Чем удивит погода в Украине 19 сентября: прогноз синоптиков

Осадки 19 сентября в Украине не прогнозируется.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода

Погода / © Pixabay

Появился прогноз погоды на 19 сентября. Так, будет преобладать переменная облачность.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Дожди возможны лишь ночью в юго-восточной части. Небольшие осадки будут фиксироваться днем местами в западных областях.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.

«Температура ночью 6-11°, на юге и по крайней мере страны 9-14°; днем 18-23 °, в Закарпатье, Одесщине и Николаевщине до 25°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°», — говорится в сообщении «Укргидрометцентра».

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко прогнозировала, что в пятницу, 19 сентября, в Украине будет ясно. О возможности осадков речь шла только для жителей западных областей.

«Температура воздуха постепенно начнет подниматься, завтра в течение дня +19…+24 градуса», — говорится в сообщении.

