Чем удивит погода в Украине 19 сентября: прогноз синоптиков
Осадки 19 сентября в Украине не прогнозируется.
Появился прогноз погоды на 19 сентября. Так, будет преобладать переменная облачность.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Дожди возможны лишь ночью в юго-восточной части. Небольшие осадки будут фиксироваться днем местами в западных областях.
Ветер северо-западный — 5-10 м/с.
«Температура ночью 6-11°, на юге и по крайней мере страны 9-14°; днем 18-23 °, в Закарпатье, Одесщине и Николаевщине до 25°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°», — говорится в сообщении «Укргидрометцентра».
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко прогнозировала, что в пятницу, 19 сентября, в Украине будет ясно. О возможности осадков речь шла только для жителей западных областей.
«Температура воздуха постепенно начнет подниматься, завтра в течение дня +19…+24 градуса», — говорится в сообщении.