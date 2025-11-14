ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

Чем удивит погода в выходные, 15-16 ноября: свежий прогноз

Украине продолжается нетипично теплая для этого периода года погода, которая еще порадует.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Выходными будет еще достаточно тепло

Выходными будет еще достаточно тепло / © unsplash.com

В Украине в ближайшие выходные — 15-16 ноября — ожидаются дожди, температура воздуха будет не выше +15.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

В Украине небольшие дожди пройдут в субботу, 15 ноября, в северном регионе. В других областях страны установится погода без осадков с переменной облачностью.

Везде в течение дня будет периодически появляться солнце. Самая низкая ночная температура воздуха +2 градуса в этот день ожидается на западе и востоке страны, в Прикарпатье местами до +15 градусов.

В воскресенье, 16 ноября, по всей стране продлится теплая и устойчивая погода, без осадков. Только днем на крайнем западе и в Карпатах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +2+7 градусов, дневная +8+13 градусов.

Ранее сообщалось, что 19 ноября возможны небольшие морозы и мокрый снег на западе, севере и в центре страны.

Дата публикации
Количество просмотров
29
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie