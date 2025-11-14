Чем удивит погода в выходные, 15-16 ноября: свежий прогноз

Выходными будет еще достаточно тепло / © unsplash.com

В Украине в ближайшие выходные — 15-16 ноября — ожидаются дожди, температура воздуха будет не выше +15.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

В Украине небольшие дожди пройдут в субботу, 15 ноября, в северном регионе. В других областях страны установится погода без осадков с переменной облачностью.

Везде в течение дня будет периодически появляться солнце. Самая низкая ночная температура воздуха +2 градуса в этот день ожидается на западе и востоке страны, в Прикарпатье местами до +15 градусов.

В воскресенье, 16 ноября, по всей стране продлится теплая и устойчивая погода, без осадков. Только днем на крайнем западе и в Карпатах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +2+7 градусов, дневная +8+13 градусов.

Ранее сообщалось, что 19 ноября возможны небольшие морозы и мокрый снег на западе, севере и в центре страны.