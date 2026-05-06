Чем удобрять клубнику, чтобы она дала большие и сочные полоды: специалисты объяснили

Специалисты рассказали, чем стоит удобрять клубнику , чтобы она выросла больше. Плоды нужны, в частности, калия и фосфора.

Клубника может дать большие и сладкие ягоды, если в мае получает правильную подкормку. Именно в этот период растение переходит от наращивания листьев к цветению и формированию плодов, поэтому нуждается прежде всего в калии и фосфоре. Фосфор поддерживает развитие корней и завязывание ягод, а калий оказывает непосредственное влияние на их вкус, сочность и размер.

Если почва бедна на эти элементы, кусты будут активно расти, но урожай будет слабым и безвкусным. Поэтому базовая подкормка – ключ к хорошему результату: это могут быть минеральные удобрения, древесная зола или органика вроде компоста или навоза.

Дополнительно можно использовать домашний раствор из дрожжей и йода. Дрожжи активизируют микрофлору почвы и улучшают развитие корней, а йод помогает оградить растения от болезней. Смесь вносят под кусты во влажную почву – она не заменяет основное удобрение, но помогает растению лучше усваивать питательные вещества.

В итоге решающую роль играет не «волшебный» рецепт, а своевременная и сбалансированная подкормка, особенно в мае.

Раньше мы писали о секрете обильного урожая клубники, который заключается не в дорогих удобрениях, а в правильном мульчировании грядок в период цветения . Под каждый куст рекомендуют подсыпать 2–3 горсти хвойной подстилки, которая сохраняет влагу, защищает от перегрева и угнетает сорняки. Такая мульча также уменьшает риск гнили и болезней и не дает ягодам контактировать с почвой, благодаря чему они растут чистыми, плотными и обильными.

