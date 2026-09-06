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- Украина
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Чем угощали Виткоффа и Кушнера в поезде "Укрзализныци": СМИ узнали меню (фото)
Виткоффа и Кушнера во время поездки на поезде «Укрзализныци» могли угощать традиционными блюдами крымскотатарской кухни.
Представителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера во время следования в Киев поездом «Укрзализныци» угощали традиционными блюдами крымскотатарской кухни.
Об этом сообщает Ukraine Context.
По информации источника, для американской делегации было организовано меню крымскотатарского ресторана. В него вошли традиционные блюда оккупированного сейчас Крыма.
Напомним, Виткофф и Кушнер прибыли в Украину поездом. После переговоров в Киеве Виткофф поблагодарил за гостеприимство и отметил, что американская делегация «прекрасно проводит здесь время».
«Гостеприимство непревзойденное, это действительно замечательно. Приехали сюда поездом», — сказал он.
В ходе встречи Виткофф назвал переговоры «очень содержательными», «основательными» и «важными». Он заявил, что американская сторона готова продолжать работу столько, сколько потребуется.
Джаред Кушнер, со своей стороны, подчеркнул, что главная задача переговорного процесса — не просто завершить нынешнюю войну, а создать условия для долгосрочного мира в Украине.
«Это очень, очень сложная и запутанная проблема, но она стоит того, чтобы ее решить», — заявил Кушнер.
Он также отметил, что президент США Дональд Трамп настроен на завершение войны и прекращение гибели людей. По словам Кушнера, после этого внимание можно будет сконцентрировать, в частности, на инвестициях и бизнес-возможностях.