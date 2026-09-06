Чем угощали Виткоффа и Кушнера в поезде "Укрзализныци": СМИ узнали меню (фото)

В поезде для Виткоффа и Кушнера подготовили крымскотатарское меню Фото: Ukraine Context

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Представителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера во время следования в Киев поездом «Укрзализныци» угощали традиционными блюдами крымскотатарской кухни.

Об этом сообщает Ukraine Context.

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По информации источника, для американской делегации было организовано меню крымскотатарского ресторана. В него вошли традиционные блюда оккупированного сейчас Крыма.

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Блюда крымскотатарской кухни в поезде Фото: Ukraine Context

Напомним, Виткофф и Кушнер прибыли в Украину поездом. После переговоров в Киеве Виткофф поблагодарил за гостеприимство и отметил, что американская делегация «прекрасно проводит здесь время».

«Гостеприимство непревзойденное, это действительно замечательно. Приехали сюда поездом», — сказал он.

В ходе встречи Виткофф назвал переговоры «очень содержательными», «основательными» и «важными». Он заявил, что американская сторона готова продолжать работу столько, сколько потребуется.

Джаред Кушнер, со своей стороны, подчеркнул, что главная задача переговорного процесса — не просто завершить нынешнюю войну, а создать условия для долгосрочного мира в Украине.

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«Это очень, очень сложная и запутанная проблема, но она стоит того, чтобы ее решить», — заявил Кушнер.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп настроен на завершение войны и прекращение гибели людей. По словам Кушнера, после этого внимание можно будет сконцентрировать, в частности, на инвестициях и бизнес-возможностях.

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