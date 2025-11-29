- Дата публикации
Чем важна рождественская елка для детей: врач-психиатр объяснил
Психиатр Евгений Скрипник объяснил важность во время тревоги
Новогодняя елка — это символ продления жизни и стабильности для детей и взрослых.
Об этом сказал врач-психиатр Евгений Скрипник в эфире «Новости LIVE».
Скрипник подчеркнул, что решение о праздничных локациях каждый город принимает самостоятельно. В то же время, заметил, что даже без массовых мероприятий семьи могут тихо праздновать дома.
«Мы живем в тревоге и напряжении, и нам нужны островки света. Елка — один из них. Главное, чтобы празднование было тихим, без громких корпоративов и с надеждой на будущее», — подытожил специалист.
