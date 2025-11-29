ТСН в социальных сетях

Украина
63
1 мин

Чем важна рождественская елка для детей: врач-психиатр объяснил

Психиатр Евгений Скрипник объяснил важность во время тревоги

Автор публикации
Светлана Несчетная
Новогодняя елка

Новогодняя елка / © pexels.com

Новогодняя елка — это символ продления жизни и стабильности для детей и взрослых.

Об этом сказал врач-психиатр Евгений Скрипник в эфире «Новости LIVE».

Скрипник подчеркнул, что решение о праздничных локациях каждый город принимает самостоятельно. В то же время, заметил, что даже без массовых мероприятий семьи могут тихо праздновать дома.

«Мы живем в тревоге и напряжении, и нам нужны островки света. Елка — один из них. Главное, чтобы празднование было тихим, без громких корпоративов и с надеждой на будущее», — подытожил специалист.

Раньше мы писали, как выбрать идеальную живую елку к Новому году.

