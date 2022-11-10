Чем вывести пятна от кофе на одежде, диване, ковре: средства, которые всегда под рукой

Пятна от кофе могут появиться в любой момент. Их достаточно трудно вывести, особенно если грязь уже въелась в ткань. Но не торопитесь выбрасывать любимые вещи. Ведь пятна от кофе можно удалить. Как - читайте в материале ТСН.ua.

Оставшиеся после кофе пятна имеют четкие контуры и темно-коричневый цвет. Поэтому самая главная задача — обесцветить кофейное пятно и не испортить при этом вещь.

Чем вывести пятна от кофе: универсальные средства

Если пятно от кофе свежее, подойдет соль с глицерином. Что нужно сделать:

Развести глицерин с солью в пропорции 1:1, затем нанести на пятно. Оставить на несколько минут. Выстирать как обычно с добавлением порошка. Высушить и прогладить испорченное ранее место.

Если же вы заметили устаревшее пятно от кофе, не огорчайтесь. Его также можно удалить, но в этом случае придется немного постараться:

Взять в равных количествах нашатырный спирт, глицерин, воду и смешать. Нанести на пятно, оставить на день. Стирать вещь в мыльной воде.

Также вывести пятна от кофе помогают щавелевая кислота, уксус, кальцированная сода, лимонная кислота.

Как вывести пятна от кофе на одежде в зависимости от типа ткани

Как вывести пятна от кофе на одежде в зависимости от типа ткани / Фото: pixabay.com

Льняные и хлопковые

Эти материалы хорошо впитывают влагу, поэтому лучше выводить пятна от кофе, пока они свежие. Для этого подойдет обычное хозяйственное мыло и теплая вода. Можно также одежду прокипятить, но будьте осторожны, ведь цветные ткани могут полинять.

Синтетические

Для таких материалов лучше всего подходят спирт и вода. Для этого необходимо в 1 литре воды развести 1 столовую ложку спирта. Затем одежду замачивают в полученном растворе на несколько минут. После – прополощите вещь под проточной водой.

Шерстяные и шелковые

В этом случае можно использовать аж 5 способов:

Готовится раствор из мыльной стружки, 5 чайных ложек нашатырного спирта и 1 литр воды. Его нужно нанести на пятно от кофе с помощью щетки или тряпки, слегка потереть, а затем постирать как обычно. Нашатырь, спирт и воду в соотношении 1:20:20 подходит для выведения пятен от кофе на шелке. Смесь втирают в зону загрязнения, затем промокают сухой марлей и полощат в прохладной воде. Смесь из молочной кислоты и дистиллированной воды (1:1) также отлично подойдет для очищения шелковых тканей. Ее нужно нанести на пятно на 15 минут, затем смыть холодной водой. Если натереть сухим мылом место с кофейным пятном, а затем почистить его щеткой, смоченной в нашатырном спирте, кофе быстро отчистится от шерстяной вещи. Также для шерстяных тканей подходит бензин. Сначала его наносят с помощью ватного диска на пятно, затем смывают раствором воды и нашатырного спирта (1:1).

Джинсовые

Как вывести пятна от кофе на джинсах? Лучшие народные средства:

щавелевая кислота;

лимонная кислота;

нашатырный спирт.

Их можно комбинировать разными способами:

Возьмите 10 капель нашатырного спирта и 0,5 л воды, смешайте и вылейте на пятно. Затем нужно прополоскать в холодной воде. Щавелевую или лимонную кислоту нанести на загрязненное место, оставить на 1-1,5 часа, смыть.

Кожаные

Пролили кофе на любимую кожаную сумку? Не проблема. Вам помогут скипидар или бензин. Наносить их нужно тонким слоем, чтобы изделие не пересушилось. Затем обязательно пропитайте касторовым маслом или кремом для обуви – так сумка будет выглядеть как новая.

Часто для выведения пятен от кофе, которые еще достаточно свежие, хватит мягкой губки и мыльного раствора. Нанесите на место загрязнения, дайте высохнуть, затем протрите сухой тряпкой.

Белые ткани

Любые загрязнения на белой одежде сразу бросаются в глаза, что уж говорить о темных пятнах от кофе. Здесь следует обращать внимание на тип материала. К примеру, синтетику лучше чистить хозяйственным мылом и теплой водой, деликатные ткани – замачивать в кальцинированной соде, а натуральные можно кипятить и добавлять хлорсодержащие растворители.

Цветные ткани

Пытаясь очистить любимую одежду от пятен, следует не забывать, что она может полинять. А поэтому лучше использовать такой метод:

Обработайте пятно 10% раствором бора, стараясь не оставлять разводы. Если следы все же остались – можно обработать их раствором лимонного сока и соли. Затем вещь нужно обязательно постирать.

Простые советы, которые помогут вывести пятна от кофе на диване, бумагах, стенах

Простые советы, которые помогут вывести пятна от кофе на диване, бумагах, стенах. / Фото: pixabay.com

Пятна от кофе могут оставаться не только на одежде, но и на коврах или мягкой мебели. Если вы не можете отстирать загрязнение, попробуйте обесцветить его. Для этого вам понадобится перекись водорода. Однако сначала проверьте ее на незаметном участке, чтобы не испортить все изделие.

Если это свежее пятно от кофе, тогда его вывести гораздо проще:

удалить лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца;

размешать в стакане воды 1 столовую ложку любого моющего средства;

аккуратно протереть загрязненное место и подождать 5 мин;

после этого смыть.

Если пятно от кофе осталось на столешнице или посуде, лучше использовать следующие вещества:

пищевая сода;

соль;

смесь соли и уксуса;

хозяйственная сода.

Как вывести устаревшие пятна от кофе? В этом случае вам на помощь придет любой хлорсодержащий отбеливатель. Его нужно разбавить водой, залить загрязненное место и подождать час. Затем тщательно протереть.

Остался след от чашки кофе на важных документах? Чтобы удалить пятно вам понадобятся:

глубокая тарелка;

уксус (можно любой отбеливатель);

мягкая щетка (может быть зубная);

утюг;

салфетки;

вощеная бумага.

Разведите в глубокой таллике воду и уксус. Затем поместите поврежденный участок документа на несколько секунд. Выньте, просушите салфеткой. Повторяйте процедуру, пока пятно от кофе не исчезнет.

Если у вас нет времени на столь длительную процедуру, можно использовать другой метод. В воде разведите отбеливатель или уксус (3:1). Нанесите смесь на пятно при помощи щетки, не повредив волокна бумаги. Удалите остатки салфеткой. Когда пятно потеряло свой цвет, документ высушивается утюгом. Для этого бумагу нужно положить между двумя вощеными листами бумаги. Температурный режим выбирайте выше среднего.

Пролили кофе на стену? Это тоже можно исправить. Для этого пятно обрабатывается 90% раствором спирта, который можно приобрести в аптеке. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы загрязнение не распространилось. Затем пораженный участок дополнительно протирают абсорбирующей тканью.