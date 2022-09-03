Чем вывести пятна от томатного соуса и помидоров из одежды: полезные советы

Запачкали любимую футболку соком из помидоров или томатным соусом? Это, конечно, грустно, но поправимо. При этом не обязательно использовать химию или дорогостоящие средства для стирки. Чем вывести пятна от кетчупа, помидоров, томатного сока – читайте в материале ТСН.ua.

Если вы не знаете, как вывести пятна от томатного сока или помидоров из одежды без использования химии, следует обратить внимание на такие средства, которые всегда под рукой.

Соль + нашатырный спирт

Чтобы приготовить действенную пасту для очищения одежды от томатного соуса, кетчупа, помидоров нужно взять: чайную ложку соли и чайную ложку нашатырного спирта. Эти компоненты тщательно смешать, чтобы образовалась однородная паста. Нанести на пятно и оставить на 30-40 минут. Затем кашицу нужно аккуратно убрать. Подойдет, например, старая зубная щетка. А потом достаточно всего лишь прополоскать в мыльной воде без порошка.

Есть и другие рецепты, где используются эти ингредиенты. К примеру, чтобы вывести пятно, нужно нанести на него небольшое количество воды, затем посыпать солью и оставить на полчаса. Затем соль нужно убрать и смазать загрязненное место нашатырным спиртом. Через некоторое время постирать в мыльной воде.

Также на пятно можно нанести смесь из горячей воды и соли (на 5 л жидкости требуется 5 столовых ложек). Слегка протереть загрязнение, затем оставить на час. После этого обязательно одежду следует постирать.

Перекись водорода

Чтобы приготовить эффективное средство нужно взять 100 мл воды и 1 чайную ложку перекиси. Затем хорошо перемешать и нанести на пятно от кетчупа или томатного соуса. Если необходимо, можно немного потереть щеткой. После этого одежду стирают в машинке или вручную.

Такое средство чудо пойдет для светлой или белой ткани, но на темной или цветной одежде оставит разводы. Об этом следует помнить перед тем, как использовать рецепт.

Молоко

Этот ингредиент точно найдется на каждой кухне. Молоко нужно сначала подогреть, а затем нанести на пятно. Если одежда сильно загрязнена, можно погрузить ее в жидкость полностью. Оставьте на 30 минут. Затем постирайте.

Уксус

Уксус нужно развести пополам с водой и протереть этим раствором пятно. Делайте это, пока загрязнение не станет светлее. Такой вариант отлично подходит для натуральных тканей. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту или лимонный сок. Если средство жидкое, то пятно нужно потереть, а если в виде порошка – насыпать сверху.

Глицерин

Загрязнение следует замочить в глицерине, оставить на 20 минут. Если этого мало – процедуру нужно повторить.

Также глицерин можно смешать с нашатырным спиртом для усиления эффекта. Пропорции принимают 4:1. Смесь наносят на пятно и оставляют на 3 часа. Затем аккуратно убирают, а саму одежду — стирают в воде.