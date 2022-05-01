Чем вывести сорняки, проросшие между тротуарной плиткой

Ненавистные сорняки часто появляются не только на огороде, но и во дворе, особенно между тротуарной плиткой. Чем вывести сорняки раз и навсегда – читайте в материале ТСН.ua.

Если вы не хотите рвать сорняки своими руками, можете попытаться вывести их. Ведь существует множество способов борьбы с вредной растительностью. И хотя часто от сорняков трудно избавиться, однако можно использовать даже обычные продукты и вещи, которые есть в каждом доме, чтобы забыть о них раз и навсегда. И вот пять действенных вариантов :

Соль – чем вывести сорняки быстро и эффективно, если они прорастают между тротуарной плиткой? Вам поможет обычный солевой раствор. Готовить его очень просто: нужно взять соль и горячую воду в соотношении 1:2. А чтобы было еще быстрее – просто посыпьте солью те участки во дворе, где проросла нежелательная растительность. Пищевая сода – тоже справится с проблемой, если вы не знаете, чем вывести сорняки. Особенно полезна она будет в слишком узких местах между тротуарной плиткой. Надо просто присыпать все щели пищевой содой – и никакие сорняки вам не будут страшны. Кукурузная мука – опытные дачники знают, чтобы не появлялись сорняки, нужно присыпать ею те участки во дворе, где растения любят расти. Интересно, что через несколько лет проблема вообще может исчезнуть, ведь кукурузная мука не дает распространяться семенам. Кипяток – если облить сорняки обычным кипятком, он просто обожжет растения, и они исчезнут. Этот способ часто используют дачники, что доказывает его эффективность. Старые газеты – сверните их в два или лучше в четыре раза, положите между тротуарной плиткой и посыпайте сверху мульчей. Из-за нехватки света растения не будут расти, а впоследствии совсем исчезнут.

Конечно, можно не думать, чем вывести сорняки между тротуарной плиткой, а просто удалять их старым способом с помощью садовых инструментов, но часто сделать это невозможно из-за слишком узких мест.