Как правильно заклеить окна, чтобы защититься от обломков / pixabay.com

Чем заклеить окна в доме, чтобы защититься при обстрелах и взрывах

Чем заклеить окна в доме, чтобы защититься при обстрелах и взрывах

Окна представляют дополнительную опасность при обстрелах украинских городов оккупантами. Стекло может разлетаться большим количеством острых обломков. ТСН.ua рассказывает, что нужно делать.

Если вы все еще не подготовили свои дома к взрывам и стрельбе, стоит сделать это в ближайшее время, не нарушая правил комендантского часа.

Следует помнить, что особую опасность несут острые обломки, разлетающиеся при взрыве. Поэтому нужно заклеить окна, чтобы уменьшить вред.

Самыми чувствительными к взрывам считаются окна в старых деревянных рамах. Но и стеклопакет лучше также заклеить.

Что можно использовать: обычный или малярный скотч, а также можно нарезать газету или ткань на тонкие полоски и смазать их мылом. Когда опасность пройдет, именно последний вариант будет легче удалить из окна.

Как лучше наклеивать :

скотч нужно наклеивать крест-накрест, затем добавлять длинные полоски, чтобы получилась форма "снежинки";

воздействие взрывной волны можно минимизировать, если окно открыть.

Волонтеры движения "Честно" также советуют использовать для защиты любой жесткий щит, которым лучше прикрыть окно. Когда слышны взрывы или стрельба, не подходите к окнам. А в темное время суток лучше погасить свет. Держите возле себя аптечку.