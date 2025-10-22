Чем закончится война в Украине: известный историк дал самый реалистичный сценарий

Известный историк и публицист Ярослав Грицак

Реализация в Украине так называемого «корейского сценария», о котором ранее говорил президент Владимир Зеленский является одним из наиболее вероятных, однако его воплощение напрямую зависит от изменения политической ситуации в России.

Известный историк и публицист Ярослав Грицак сказал об этом в интервью 24 каналу.

Отвечая на вопрос о вероятности раздела Украины по примеру Северной и Южной Кореи, Ярослав Грицак отметил, что это один из возможных и наиболее реалистичных сценариев.

«Но при условии, что что-нибудь произойдет: или Путин отойдет — или физически, или он изменится. Пока я этого не вижу», — добавил историк.

Грицак подчеркнул, что нынешняя война в значительной степени является личной войной одного российского тирана — Владимира Путина.

«Все-таки надо понимать, что отношения между Россией и Украиной могли бы быть хорошими. Должны быть другие войны — торговые, налоговые, какие-то другие, знаете. Но это все-таки в значительной степени личная война Путина», — объяснил он.

Эксперт добавил, что хотя уход Путина не гарантирует немедленного прекращения войны, он, по крайней мере, «даст шанс на реальные переговоры». Таким образом, реализация «корейского сценария» и любой переход к мирному урегулированию зависят от устранения ключевого лица, инициировавшего агрессию.

Напомним, ранее историк Ярослав Грицак ответил, зачем кремлевскому главе Путину Одесса и почему он так сильно опасается запада Украины.