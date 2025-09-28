- Дата публикации
Чем закончится война в Украине: Рютте объяснил, что будет, несмотря на стремление Путина захватить все
Война в Украине закончится переговорами, а Киев получит гарантию защиты, отметил генсек НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что кремлевский глава Владимир Путин стремится захватить всю Украину, но понимает, что не сможет. Потому война, вероятно, закончится переговорами с гарантиями безопасности для Киева.
Об этом Марк Рютте сказал во время выступления в военной академии Вест-Пойнт в США.
Рютте выразил мнение, что, несмотря на стремление Путина захватить всю Украину, он осознает невозможность достижения этой цели. Марк Рютте предположил, что война, как и большинство конфликтов, в конце концов закончится переговорами, но отметил необходимость обеспечить защиту Украины после заключения мирного соглашения или прекращения огня.
Об этом Рютте заявил, размышляя о перспективах завершения полномасштабной агрессии России.
«Он (Путин — ред.) хочет все. Но думаю, он знает, что не сможет. Поэтому в какой-то момент, как каждый конфликт, это закончится», — отметил глава Альянса.
Рютте уточнил, что хотя не каждый конфликт завершается переговорами (в качестве примера, он привел Вторую мировую войну), в случае Украины, вероятнее всего, будет именно такой финал.
Ключевым моментом он считает обеспечение надежной защиты Украины после достижения любых договоренностей о мире или перемирии.
«В определенный момент это закончится переговорами, однако Зеленский должен знать, что его страна после мира или перемирия будет защищена», — подчеркнул Рютте.
Генсек НАТО неоднократно заявлял, что союзники работают над двухуровневой системой гарантий безопасности для Украины, которая должна предотвратить повторную агрессию со стороны России и обеспечить безопасность Украины на высоком уровне. Первый уровень — это установление мирного соглашения или прекращение огня, а второй — конкретные гарантии, которые предоставят США и Европа.
Тем временем НАТО разворачивает военные силы в Балтийском море. Сме полеты БпЛА в Дании заставили Альянс отправить дополнительные силы в Балтийский регион.