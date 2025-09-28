Чем закончится война в Украине: Рютте объяснил, что будет, несмотря на стремление Путина захватить все

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Путин стремится захватить всю Украину / © ТСН

Реклама

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что кремлевский глава Владимир Путин стремится захватить всю Украину, но понимает, что не сможет. Потому война, вероятно, закончится переговорами с гарантиями безопасности для Киева.

Об этом Марк Рютте сказал во время выступления в военной академии Вест-Пойнт в США.

Рютте выразил мнение, что, несмотря на стремление Путина захватить всю Украину, он осознает невозможность достижения этой цели. Марк Рютте предположил, что война, как и большинство конфликтов, в конце концов закончится переговорами, но отметил необходимость обеспечить защиту Украины после заключения мирного соглашения или прекращения огня.

Реклама

Об этом Рютте заявил, размышляя о перспективах завершения полномасштабной агрессии России.

«Он (Путин — ред.) хочет все. Но думаю, он знает, что не сможет. Поэтому в какой-то момент, как каждый конфликт, это закончится», — отметил глава Альянса.

Рютте уточнил, что хотя не каждый конфликт завершается переговорами (в качестве примера, он привел Вторую мировую войну), в случае Украины, вероятнее всего, будет именно такой финал.

Ключевым моментом он считает обеспечение надежной защиты Украины после достижения любых договоренностей о мире или перемирии.

Реклама

«В определенный момент это закончится переговорами, однако Зеленский должен знать, что его страна после мира или перемирия будет защищена», — подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО неоднократно заявлял, что союзники работают над двухуровневой системой гарантий безопасности для Украины, которая должна предотвратить повторную агрессию со стороны России и обеспечить безопасность Украины на высоком уровне. Первый уровень — это установление мирного соглашения или прекращение огня, а второй — конкретные гарантии, которые предоставят США и Европа.

Тем временем НАТО разворачивает военные силы в Балтийском море. Сме полеты БпЛА в Дании заставили Альянс отправить дополнительные силы в Балтийский регион.