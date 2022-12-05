Чем заменить елку на Новый год: какие комнатные растения пригодятся для этого

Какие комнатные растения могут стать альтернативой новогодним елкам, какие комнатные елки можно "есть", читайте в материале ТСН.ua
Основным украшением Нового года всегда была новогодняя елка. Но при полномасштабной войне не все украинцы имеют возможность ее приобрести. Не все также любят искусственные деревца. Мы собрали альтернативы – комнатные растения в горшках, которые можно превратить в украшение праздника.
Пихта в горшке
Ближайший к традиционному вариант – елка в горшке. Вместо елок часто покупают пихту в горшке. Это деревце не очень-то отличается от елки, на первый взгляд, но на ощупь ее хвоя совсем не колючая, в отличие от ели. Еще пихта имеет более сильный запах и более крепкие хвоинки, что, безусловно, является ее преимуществом. Крона ее гуще чем у елки, важно долго не держать ее в горшке, а после праздников высадить в открытый грунт.
Кипарис
Кипарис внешне напоминает елку, это растение и выращивают как домашнее хвойное растение. Если это растение украсить дождиком, оно будет похоже на миниатюрную елку.
Елки, которые можно есть
Мандариновое дерево
Поскольку мандарины также являются обязательным атрибутом праздника, мандариновое дерево может стать и праздничным деревом, и вкусным подарком. Под него можно сложить подарки, а затем полакомиться фруктами.
Мандариновое дерево можно купить в магазине, оно буду украшать квартиру не один год. Единственный недостаток, цена на него не маленькая.
Елка из розмарина
Елка из розмарина давно является трендом, например, в Великобритании. Здесь кустики розмарина специально выращивают и обрезают в форме рождественской елки. Высотой такие елки до 30 см, и всегда можно надергать до блюд. Бесспорный плюс такой елки – ее невысокая цена.
Лавровое дерево
Лавровый лист оказывает мочегонное, антибактериальное и иммуностимулирующее действие. Положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, улучшает состояние кожи, повышает аппетит. Также лавровый лист широко используется в дизайне, декоративных композициях.
На Новый год лавровое дерево заменит елку, при правильном уходе будет прекрасно чувствовать себя в комнатных условиях, доставляя визуальное и вкусовое удовольствия.
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