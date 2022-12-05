Чем заменить елку на Новый год: какие комнатные растения пригодятся для этого

Какие комнатные растения могут стать альтернативой новогодним елкам, какие комнатные елки можно "есть", читайте в материале ТСН.ua

Основным украшением Нового года всегда была новогодняя елка. Но при полномасштабной войне не все украинцы имеют возможность ее приобрести. Не все также любят искусственные деревца. Мы собрали альтернативы – комнатные растения в горшках, которые можно превратить в украшение праздника.

Пихта в горшке

Ближайший к традиционному вариант – елка в горшке. Вместо елок часто покупают пихту в горшке. Это деревце не очень-то отличается от елки, на первый взгляд, но на ощупь ее хвоя совсем не колючая, в отличие от ели. Еще пихта имеет более сильный запах и более крепкие хвоинки, что, безусловно, является ее преимуществом. Крона ее гуще чем у елки, важно долго не держать ее в горшке, а после праздников высадить в открытый грунт.

Кипарис

Кипарис внешне напоминает елку, это растение и выращивают как домашнее хвойное растение. Если это растение украсить дождиком, оно будет похоже на миниатюрную елку.

Кипарис в качестве елки

Елки, которые можно есть

Мандариновое дерево

Поскольку мандарины также являются обязательным атрибутом праздника, мандариновое дерево может стать и праздничным деревом, и вкусным подарком. Под него можно сложить подарки, а затем полакомиться фруктами.

Мандариновое дерево можно купить в магазине, оно буду украшать квартиру не один год. Единственный недостаток, цена на него не маленькая.

Мандариновое дерево вместо елки

Елка из розмарина

Елка из розмарина давно является трендом, например, в Великобритании. Здесь кустики розмарина специально выращивают и обрезают в форме рождественской елки. Высотой такие елки до 30 см, и всегда можно надергать до блюд. Бесспорный плюс такой елки – ее невысокая цена.

Елка из розмарина

Лавровое дерево

Лавровый лист оказывает мочегонное, антибактериальное и иммуностимулирующее действие. Положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, улучшает состояние кожи, повышает аппетит. Также лавровый лист широко используется в дизайне, декоративных композициях.

На Новый год лавровое дерево заменит елку, при правильном уходе будет прекрасно чувствовать себя в комнатных условиях, доставляя визуальное и вкусовое удовольствия.

Лавровое дерево

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