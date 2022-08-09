Чем заменить кофе с утра: восемь напитков, которые станут полезной альтернативой

Давно уже задумались над тем, чтобы употреблять меньше кофеина, однако не можете представить начало дня без утреннего кофе? Сегодня есть полезные аналоги, которые также могут зарядить вас энергией. Чем можно заменить кофе – читайте в материале ТСН.ua.

Натуральное какао

В какао-бобах также кофеин и теобромин, которые помогают расширить сосуды, стимулировать сердечную деятельность, улучшить работу мозга и концентрацию внимания. А еще в состав какао входит анандамин. Этот микроэлемент принимает участие в активизации эндорфинов и отвечает за ощущение эйфории.

Если вы будете пить этот напиток с утра, сможете быстрее восстановить мышцы после изнурительных тренировок. Однако если вы думаете, чем заменить кофе, стоит обратить внимание, что подойдет только натуральное какао. Она отличается насыщенным коричневым цветом, однородной массой и жирностью не менее 15%.

Кофе из желудей

Название этого напитка звучит странно, однако он может помочь вам, если вы выбираете, чем можно заменить утром кофе. В его состав кофеин не входит, однако есть другое вещество – кварцетин. Это природный антиоксидант, помогающий активизировать восстановительные процессы, снять воспаления, отеки и спазмы.

Порошок для приготовления кофе из желудей можно купить в аптеке или приготовить самостоятельно. Просто соберите спелые желуди, очистите их от кожуры, обжарьте, а затем измельчите, чтобы получить порошок.

Ячминный кофе

Этот напиток поможет решить проблему, чем заменить кофе. Он прекрасно тонизирует, а еще помогает организму ускорить обменные процессы. Однако стоит обратить внимание, ячменный кофе не подходит людям с непереносимостью глютена.

Готовят напиток только в джезве, тогда его вкус полностью раскрывается.

Матча лат.

Чем заменить кофе: отлично подойдет матч лат. / Фото: Pexels

Этот напиток готовится из популярного японского зеленого чая и молока. Чаще берут растительное молоко, но можно использовать любое. В матче также есть кофеин, но он отличается более мягким эффектом. Поэтому нервные клетки не истощаются, а со временем человек не чувствует столь сильной сонливости, как после кофе.

Также порошок японского зеленого чая богат антиоксидантами и аминокислотой L-теанином. Последняя помогает производить серотонин.

Лате с куркумой

В Индии этот напиток часто называют "золотое молоко". Кроме тонизирующего эффекта, вы также ощутите значительный приток сил. А еще лате из куркумы оказывает протекторное действие. Если его употреблять в сезон простуд, вы будете менее уязвимы к болезням. В состав куркумы входит особое вещество – куркумин. Она оказывает положительное влияние на метаболизм, помогает укрепить память, повысить тонус кожи, снизить тягу к сладостям и жирной пище.

Приготовить латое из куркумы можно и дома. Для этого возьмите стакан молока и добавьте полчайной ложки куркумы, корицы, натертого имбиря и кардамона. Перемешайте и прокипятите. Готовый напиток можно подсластить с помощью сиропа или меда.

Кофе из батата

Чем можно поменять кофе? Интересной альтернативой могут стать подсушенные и измельченные семена цветущих сортов батата. Такой напиток помогает провоцировать центральную нервную систему. Однако его запрещено употреблять беременным женщинам и кормящим малыша грудным молоком.

Лате из свеклы

Этот напиток был придуман австралийскими баристами специально для людей, которые ищут, чем заменить кофе, из-за проблем с давлением и сосудами. Лате из свеклы помогает повысить тонус, улучшить умственные способности и ускорить метаболизм.

Как приготовить этот уникальный напиток? Возьмите фреш из молодой сахарной свеклы и смешайте со взбитым подогретым растительным молоком.

Грибной кофейный напиток

Еще один отличный вариант, чем можно заменить кофе утром. Грибной кофе (чай) имеет вдвое меньше кофеина. Хоть она и имеет немного землистый вкус, но с помощью молока его можно нейтрализовать. Также напиток улучшит пищеварение, укрепит иммунитет и снизит уровень сахара в крови. А еще чай нейтрализует кофейную кислоту, поэтому вы можете добавить в напиток немного обычного кофе. Тогда она не навредит вашему желудку даже натощак.