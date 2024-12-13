Чем заменить сахар в выпечке и десертах: советы кондитерки

Даже летом хочется полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Но чтобы не навредить своей фигуре, следует готовить выпечку и другие десерты без белого сахара. Все больше людей в мире отказывается от этого ингредиента, чтобы сделать еду полезнее. Чем заменить сахар в выпечке – читайте в материале ТСН.ua.
Кондитерша Лиза Глинская делится с читателями в своем инстаграмм-аккаунте советами, чем можно заменить сахар. Они подойдут вам, если вы хотите отказаться от употребления белого сахара и не знаете, как готовить без него десерты.
Сим заменить сахар в выпечке и других десертах
- Сироп топинамбура (земляной груши) – этот замечательный заменитель белого сахара обычно используется в творожниках и другой выпечке. В его состав входят полезные для здоровья человека инулин и пектины. Кроме этого, он подходит диабетикам.
- Мед – вы можете использовать его в разнообразной выпечке, а также при приготовлении гранолы, блинов или сладкой каши. Также кондитер утверждает, что его можно добавлять в кремы, желе или муссы. Однако следует отметить, что у некоторых людей мед может быть аллергия.
- Кленовый сироп – это низкокалорийный заменитель сахара, который имеет сладкий вкус благодаря декстрозу. Кленовый сироп прекрасно подходит для каш, вафель, мороженого, блинчиков. Также его можно добавлять в кофе, чай и сладкие напитки.
- Финиковая паста, финики – их можно использовать, чтобы приготовить бисквит, мафины, кексы, постный крем или конфеты. Финиковую пасту можно даже приготовить дома самостоятельно.
- Сироп агавы – снаружи он очень напоминает мед, но отличается более сладким вкусом, потому что в его состав входит большое количество фруктозы. А еще полезно, что сироп агавы не теряет свои полезные свойства во время нагревания, а потому его можно добавлять к выпечке.
- Ягодные или фруктовые соки – если вы хотите приготовить желе, лучшего заменителя не найти. Соки содержат много глюкозы, которая и добавляет солод вашим десертам.
- Пюре из банана – оно вам понадобится, если вы хотите приготовить бисквит без яиц и сахара. Выходит вкусно и полезно для здоровья.
- Кокосовый сахар – он отличается высокой калорийностью, но гликемический индекс у него низкий. Его можно добавлять в чай или кофе.
- Стевия – экстракт этого растения подходит для приготовления крема, однако следует быть осторожным с дозировкой, ведь стевия гораздо слаще белого сахара.