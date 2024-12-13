Чем заменить сахар в выпечке и десертах: советы кондитерки

Даже летом хочется полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Но чтобы не навредить своей фигуре, следует готовить выпечку и другие десерты без белого сахара. Все больше людей в мире отказывается от этого ингредиента, чтобы сделать еду полезнее. Чем заменить сахар в выпечке – читайте в материале ТСН.ua.